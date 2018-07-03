Как оформить маленький санузел: идеи + товары

Владельцы маленьких санузлов находятся в постоянном поиске идей: как самостоятельно спланировать пространство, увеличить полезную площадь и создать нескучный интерьер ванной. Делимся идеями.

Отвлечь внимание от маленьких размеров санузла помогут сочные цитрусовые оттенки: к тому же они отлично заряжают хорошим настроением с утра. Если вы пока боитесь красить ванную полностью в яркий цвет, сочетайте водостойкую краску с более спокойной мозаикой, как это сделала дизайнер Марина Саркисян.

Все знают, что зеркала расширяют пространство, но часто забывают использовать этот прием. Во-первых, можно повесить вместо полок для хранения удобный зеркальный шкаф. Во-вторых, использовать отражающее полотно в качестве ревизионного люка и спрятать за ним трубы и коммуникации.

Белая плитка — универсальный вариант для маленького санузла. Сделать ее интереснее можно с помощью черной затирки и уголков — тот случай, когда акцентировать на них внимание можно и нужно. Столешницу также можно выложить плиткой и убрать под нее стиральную машину — это удобно.

Как увеличить маленький санузел? Отказаться от ванной в пользу душевой — сразу появится место для хранения и для стиральной машины. Для душевой можно использовать специальный поддон или устроить слив прямо в полу, облицованном плиткой, — зависит только от вашей фантазии и бюджета.

Сочетание синих и бежевых оттенков напоминает об отпуске у моря. К тому же это отличная идея, как в одном помещении подружить плитку в мокрой зоне и краску. И не забудьте про зеленые растения — они здесь будут очень кстати.

Плитка под кирпич не сдает своих позиций уже несколько лет подряд. Она действительно удобна: смотрится отлично и в больших, и в маленьких санузлах, часто не нуждается в подрезке и сочетается с любым декором и акцентными деталями.