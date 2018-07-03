Сделать бежевый интерьер стильным и нескучным — реально?

Бежевые интерьеры любят многие — они кажутся нам нейтральными и ненавязчивыми. Однако в последнее время их принято считать скучными и устаревшими. Вместе с дизайнерами разбираемся, стоит ли делать ставку на эту гамму и что учесть.

«Смотрите, как красиво он подчеркивает холод лилового или голубого, как прекрасен цвет песка или экооттенок льна… Хотя есть и такой, знаете, «гостиничный» бежевый, превращающий помещение в плошку с вязкой кашей.

Я всегда использую базовые цвета как оправу для яркой палитры, использую «с уверенностью и с осторожностью». Это вообще мой принцип работы, мой девиз».

«Старайтесь, чтобы в интерьере всей квартиры или дома присутствовало максимум три ярких цвета — а бежевый может стать отличным фоном. Такой подход поможет создать в помещениях ощущение гармонии. Кстати, когда мы говорим о бежевом цвете в интерьере, то сразу представляем себе это место как очень безопасное».

«Не бойтесь ярких цветов в интерьере. Жизнь слишком коротка, чтобы жить в бесконечном тумане бежевого».

На обложке: дизайн-проект Любови Клюевой.