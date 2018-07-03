Быстрые советы дизайнера по выбору розеток и выключателей

На что обратить внимание и как не ошибиться с выбором, спросили у ведущего дизайнера студии Geometrium Павла Герасимова

Электрические проводки бывают:

Скрытого типа — кабель уложен и спрятан в стену. Наиболее распространенный вариант проводки, для которой подходят внутренние розетки и выключатели.

Открытого типа — кабель крепится на саму стену. Идеальна для стиля лофт, когда на потолке осталось бетонное покрытие, поверх которого должна идти проводка. В этом случае можно выбрать контрастные провода черного цвета.

Их расстановка должна подстраиваться под ваш распорядок дня. Подумайте, сколько гаджетов у всех членов семьи, и как часто вы ими пользуетесь.

Важно, чтобы розетки и выключатели были в свободном доступе и ими было удобно пользоваться.

Розетки и выключатели можно скрыть или, наоборот, выделить в интерьере.

Выбирая форму, ориентируйтесь на общую стилистику в дизайне помещения. Например, если интерьер футуристичный и с закругленными углами, такими же должны быть и розетки с выключателями.

Это зависит от поверхности, на которой размещается розетка или выключатель. Например, на гладких окрашенных поверхностях лучше их маскировать; на светлой стене размещать белые, на темной — черные.

Зато, если поверхность имеет фактуру, например, кирпич или дерево, смело играйте на контрастах, выделяя розетки и выключатели с помощью цвета.

Не стоит делать черные розетки или выключатели на белых стенах — большое количество маленьких черных пятен будет сильно загромождать светлый интерьер.

Бежевый цвет тоже неудачно будет смотреться на белых стенах — из-за разницы в оттенках такие элементы выглядят как грязные пятна. Зато на фоне бежевых стен белые розетки и выключатели выглядят вполне эстетично, если их поддержать плинтусами или элементами декора белого цвета.

На обложке: дизайн-проект студии Geometrium.