Современная классика в апартаментах в клубном доме

В этих апартаментах много света и воздуха — и не только из-за панорамных окон. Дизайнеры отказались от громоздких перегородок и мебели, сделали ставку на светлые стены и глянцевые поверхности. Получился свежий и нескучный интерьер.

Заказчица приобрела небольшие апартаменты в клубном доме Admiral Waterhouse и пригласила дизайнеров из студии Simple Way превратить их в уютную пространство для жизни. В приоритете был интерьер в стиле современной классики, белая мебель, кухня с островом и обязательно камин.

Открытое пространство разделили на три части: общую зону кухни-гостиной, изолированную спальню и большую ванную. Помимо раковины, унитаза и ванны здесь поместились душевая и биде.

«Для кухни и гостиной выбрали единую цветовую гамму. Для пола взяли итальянский керамогранит Atlas Concord крупного формата черного цвета с деревянным обрамлением, на стенах — краска. Стену с камином облицевали натуральным камнем (известняком) различных оттенков бежевого цвета и разноформатными плитками — это дает дополнительный декоративный эффект», — рассказывают авторы проекта.

Еще одна фишка интерьера — глянцевые поверхности. Во всех помещениях много стекла, зеркал и металла. Они создают световую игру, бликуют, переливаются, блестят, делают интерьер более благородным.

Для облицовки стен в санузле использовали роскошную итальянскую плитку Atlas Concorde из коллекции Brick Atelier. Маленький формат плитки с имитацией мрамора и яркой глазурованной поверхностью придает стенам нарядность, а интерьеру в целом — изысканность.

Основное место хранения в квартире — большой встроенный шкаф в спальне. Там же дизайнерам удалось спрятать блок системы кондиционирования, чтобы сохранить высоту потолка. У фасадов шкафа, как и у межкомнатных дверей, в отделке сочетаются матовые и глянцевые детали.

Кухонный гарнитур изготовили на заказ: в поддержку филенчатым фасадам в интерьере использовали широкие карнизы со скрытой подсветкой, высокие плинтуса и молдинги в оформлении стен. Остальная мебель светлых оттенков и простых форм — и не перегружает пространство.

Разные по стилю, но идеально гармонирующие с пространством люстры, выбрали из разных коллекций итальянских дизайнеров. Стекло и хрусталь добавляют интерьеру роскоши.

Что касается спальни, основную роль в ее оформлении сыграл текстиль: он поддерживает цвет и фактуру мягкого изголовья и обоев. Как итог — цельное, выразительное пространство, наполненное воздухом и естественным светом.

Холл Отделка: краска, Farrow & Ball; плинтус, Ultra Wood; молдинги, «Европласт» Напольное покрытие: керамогранит, Atlas Concorde Мебель: табурет, Zara Home; встроенный шкаф и двери, Union Гостиная Отделка: краска, Farrow & Ball; плинтус, Ultra Wood; молдинги и карнизы, «Европласт»; облицовка камина — керамогранит, Mirage Напольное покрытие: керамогранит, Atlas Concorde Мебель: диван и журнальный стол, Chelsea, DV Home Collection; кресла, Caxemira, Colonial Club VLC; консоль и рабочий стул, Eichholtz; рабочий стол, DV Home Collection Текстиль: Decor Delight Декор: Crate & Barrel, Zara Home, LeHome Освещение: люстра, DV Home Collection; лампы, Heathfield & Co Спальня Отделка: обои, Trussardi Мебель: кровать, Dream Land; туалетный столик, DV Home Collection; прикроватные столики и табурет, Crate & Barrel Текстиль: Decor Delight Освещение: подвесы, Сrystal lux Кухня Отделка: краска, Farrow & Ball; плинтус, Ultra Wood; молдинги и карнизы, «Европласт» Напольное покрытие: керамогранит, Atlas Concorde Мебель: барные стулья, Eichholtz Бытовая техника: Neff Смесители: Hansgrohe Освещение: люстра, Chill out, Ilfari

Ванная комната Отделка: плитка, Atlas Concorde Напольное покрытие: керамогранит, Atlas Concorde Санфаянс: Villeroy & Boch; душевая кабина, «Стеклолидер» Смесители: Hansgrohe Освещение: бра и люстра, Eichholtz