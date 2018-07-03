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Самые жаркие акции этого лета
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Самые жаркие акции этого лета 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Только в июле можно приобрести уникальные предметы интерьера по хорошим ценам. У вас есть шанс преобразить гостиную с помощью столика-бочки или торшера-башни. И получить тройную скидку на авторскую мебель!
Только представьте: чем больше вы покупаете, тем больше экономите. Если не верите, что так бывает — посмотрите нашу подборку авторской мебели TorySun. При покупке одного предмета мы дарим скидку 5%, двух — 10%, а трех — 15%.
Кто бы мог подумать, что бочка станет новым трендом в дизайне и не только украсит любой интерьер, но и сможет выполнять роль журнального столика или шкафа? Кстати, обратите внимание на бочку-шкаф — ее можно заказать в любом цвете.
Наверняка вы давно мечтали приобрести дизайнерскую мебель или аксессуары, но вас смущали цены. В течение июля вы можете купить эти классные вещи с хорошими скидками. Приятного шопинга!
Только в июле можно купить дизайнерские вещи ручной работы с хорошими скидками. Осталось только выбрать понравившуюся модель стеллажа, столика или светильника.
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