Самые жаркие акции этого лета

Только в июле можно приобрести уникальные предметы интерьера по хорошим ценам. У вас есть шанс преобразить гостиную с помощью столика-бочки или торшера-башни. И получить тройную скидку на авторскую мебель!

Только представьте: чем больше вы покупаете, тем больше экономите. Если не верите, что так бывает — посмотрите нашу подборку авторской мебели TorySun. При покупке одного предмета мы дарим скидку 5%, двух — 10%, а трех — 15%.

Кто бы мог подумать, что бочка станет новым трендом в дизайне и не только украсит любой интерьер, но и сможет выполнять роль журнального столика или шкафа? Кстати, обратите внимание на бочку-шкаф — ее можно заказать в любом цвете.

Наверняка вы давно мечтали приобрести дизайнерскую мебель или аксессуары, но вас смущали цены. В течение июля вы можете купить эти классные вещи с хорошими скидками. Приятного шопинга!

Только в июле можно купить дизайнерские вещи ручной работы с хорошими скидками. Осталось только выбрать понравившуюся модель стеллажа, столика или светильника.