Модный тренд: тропики и живые растения в интерьере

В этом году тропические цвета и рисунки заметно отличаются от тех, что мы видели раньше. В чем особенности новых растительных мотивов и как гармонично включить их в свой интерьер, объясняем вместе с Центром дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском»

На место монотонных контрастных рисунков с листьями банановых пальм пришли более разнообразные и сложные сочетания из пышной тропической зелени.

Теперь в рисунки пальм, лиан, листьев папоротника и агавы дизайнеры включают изображения экзотических насекомых, птиц и цветов, как в фото-панно Dream forest и кресле «Флоренция». Интерьеры с таким «тропическим» наполнением получаются многослойными и выразительными.

Новый всплеск интереса к тропикам вылился в моду на очень крупные листья и стебли. Теперь больше внимания уделяют не самим растениям, а атмосфере и настроению тропического леса в целом.

Не стоит воспринимать это буквально: шкуры зебр или чучела животных на стенах точно будут лишними. А вот стилизованные статуэтки, блестящие ткани, мебель и светильники с «живой», натуральной текстурой, как у подвеса Broni, только приветствуются.

Темные стены и мебель в духе стула Фарго — прекрасные компаньоны «сафари» в современном интерьере. Состаренная мебель, напольные покрытия с имитацией потертостей или природы жарких стран, к примеру, ковер «FASHION», добавят выразительности и колорита.

Другим беспроигрышным вариантом поддержать тропики в интерьере станут живые растения. Выбирайте крупнолистные виды в тяжелых, массивных горшках: привычная монстера, сансевиерия или крупные сорта филодендрона раскроются по-новому и отлично поддержат обстановку.

Впрочем, если уход за живыми растениями — не ваш конек, несколько пальмовых или папоротниковых веточек в изящной вазе тоже подойдут.

В многоцветных сочетаниях современных «джунглей» в интерьере прослеживается тенденция к приглушенным оттенкам и черно-белой гамме. Нейтральная отделка — не только классное, но и «умное» решение: даже когда тренд пойдет на спад, спокойные обои вроде Sirpi Textil Grand Classic останутся актуальными и не будут раздражать.

С нейтральными цветами это будет непросто. А если вы остановились на более красочных вариациях тропиков, откажитесь от контрастных, графичных паттернов и включите в интерьер побольше однотонных поверхностей и предметов.

Белый и черный замените на молочные, светло-оливковые и серо-коричневые оттенки, как в подушке Eichholtz или цветовом решении инженерной доски GOODWIN «Дуб Сена».

Мода на тропики — отличный повод вспомнить экзотичный и респектабельный колониальный стиль. Отдельные его элементы несложно вписать в современный интерьер с обилием дерева, бетона и других натуральных материалов с акцентом на выразительную текстуру, как в массивной доске «Дуб Фиджи».

Не забывайте про интересные, необычные элементы вроде африканской тематики в аксессуарах и балдахина над кроватью.