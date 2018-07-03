Зависимость цвета офиса и производительности труда

Цветотерапия — серьезная наука, сформировавшаяся довольно давано. Психологи стараются воздействовать цветом на организм с целью восстановления его жизнедеятельности. Цвет вызывает определенные биохимические реакции, которые влияют на обмен веществ, сон, аппетит, эмоциональное состояние, работоспособность. Проще говоря, зачастую то, как мы себя чувствуем, во многом зависит от цветов, которыми мы окружены.

Дизайнер интерьеров Елена Крылова создает интерьеры для самых требовательных заказчиков — девелоперов, отельеров и рестораторов. Она рассказала нам, какие цвета обычно используются в интерьерах офисов, чтобы повысить эффективность работы сотрудников.

/Фото предоставлено автором/

Безусловно, интерьер — это визитная карточка и имидж компании, и, если вы хотите произвести впечатление на клиентов и привлечь новых сотрудников, вам просто необходимо создать соответствующий дизайн.

Существует несколько форматов воздействия цвета на человека. Во-первых, сочетание цвета и света в интерьере офиса. Безусловно, дневной свет, проникающий в помещение, стимулирует работу сотрудников, улучшает эргономику пространства. Вообще, отсутствие окон и низкие потолки действуют на людей угнетающе. Если в помещении нет окон, создать иллюзию естественного света можно с помощью световых технологий, выбирая лампы, приближенные к дневному освещению. Еще хитрость — фальш-окна или потолки. Решения могут быть разнообразными — от декоративных фресок с изображением пейзажа, до световых коробов под потолком, имитирующих небо.

/Фото предоставлено автором/

Как ни странно, к цветотерапии относится также и применение воды, которая, играя на свету, добавляет помещению динамичности. В современном оформлении офисных интерьеров эта тенденция отражается в виде аквариумов, аква-стен, витражей, либо в простом декоре — цветных стеклянных вазах.

Большинство людей в мире — визуалы. Человеку достаточно взглянуть на любую поверхность, окрашенную чистым цветом, чтобы стимулировать фантазию. Если человек, работает в творческой сфере, и ему постоянно необходимо придумывать что-то новое, то пестрые стены будут лишь мешать, отвлекать.

/Фото предоставлено автором/

Чтобы подобрать цветовую гамму интерьера, необходимо определиться с задачами — развивать креативное мышление персонала, повышать его работоспособность, создавать умиротворенную атмосферу или создавать визуальный лакшари-эффект для встречи гостей. В зависимости от поставленных задач, можно обращаться к дизайнеру для разработки концепции, в том числе и цветовых решений.

Тренд работодателей в последнее время — «ускорять» сотрудников. В ярких интерьерах деятельность спокойных и медлительных сотрудников активизируется. Продуктивные, заряженые на творчество соискатели, придя на собеседование, сразу почувствуют себя комфортно в ярком интерьере.

/Фото предоставлено автором/

Если перед работодателем стоит задача увеличить работоспособность персонала, стоит использовать различные оттенки желтого, зеленого, синего. Особенно действенным будет желтый цвет, его наличие гарантирует, что сотрудник будет работать эффективнее, прорывнее.

Морской оттенок визуально охладит интерьер. Особенно это важно при работе в помещении, окна которого выходят на юг.

/Фото предоставлено автором/

Безусловно, перегружать офис цветами не стоит. Однако сделать акценты можно и нужно. На помощь приходят стеклянные перегородки с возможностью тонирования пленкой различного цвета, яркие аксессуары, необычная акцентная мебель, световые панели или светодиодные технологии, которые меняют цвет, в зависимости от задач и времени суток в помещении.

Также современные технологии позволяют создавать рабочие сценарии в помещении и менять цветовые акценты в течение дня. Например, желтый цвет с утра побудит сотрудника к работе, красный в послеобеденное время стимулирует к выполнению должностных обязанностей, а оранжевый в конце дня позволит довести начатые дела до конца.

/Фото предоставлено автором/

Если стоит задача поработать над креативными решениям сотрудников, применяйте белый цвет — он способствует генерации новых идей.

Если нужно визуально изменить интерьер, то на помощь также придут цветовые приемы. Например, светло-голубой цвет расширяет пространство, а золотистые тона придают уюта большому помещению.

/Фото предоставлено автором/

Достичь оптимального эффекта при применении цветовых схем в интерьере можно за счет применения эко-дизайна, разбавляя его яркими цветовыми пятнами, которые создают позитивную рабочую энергетику и настраивают людей на достижения.

Помните, несколько важных правил. Офис не должен быть окрашен в экстравагантные цвета, иначе вызовет только недоумение. Прежде чем выбирать цвет, надо учесть специфику работы отделов и сотрудников в компании.

И, самое главное, любой интерьер, в который вложены корпоративные ценности, будет располагать к себе клиентов, партнеров, соискателей.