Деньги, любовь и здоровье: 10 секретов фэн-шуй для интерьера

Одно из важнейших правил восточного учения фэн-шуй гласит, что беспорядок дома оказывает негативное влияние на всю жизнь человека и мешает ему быть счастливым. Чтобы избавиться от плохой энергии, нужно провести генеральную уборку: очистить дом от пыли и грязи, разобрать шкафы, выбросить сломанные, старые и ненужные вещи, привести в порядок сантехнику. После выполнения этого условия можно брать на вооружение следующие приемы. Чтобы привлечь любовь

Приобрести белье розового оттенка и один матрас. По принципам фэн-шуй кровать лучше всего размещать в юго-западной зоне квартиры или дома, изголовьем к стене. Не можете передвинуть мебель — пусть хотя бы на двуспальной кровати будет цельный матрас (а не два раздельных). Специалисты по фэн-шуй полагают, что тогда влюбленные будут меньше ссориться.

А постельное белье нежно-розового оттенка можно приобрести в салоне постельного убранства «Перина Перони». Белье из стопроцентного хлопка саржевого переплетения нитей очень тонкое и вместе с тем прочное, хорошо сохраняет тепло зимой и прохладу летом.

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Телефон: +7 (343) 302-14-06 Сайт: perina-peroni.ru Использовать парные декоративные элементы. Гармоничная спальня не должна быть похожа на безликий номер отеля. Любовным смыслом помещение наполнят два подсвечника, две вазы, две фарфоровые фигурки — все это символы любви по фэн-шуй, они демонстрируют, что пространство принадлежит двоим.

На удачу

Повесить хрустальную люстру. Гостиную нужно наполнить светом — естественным и искусственным. Идеальный вариант — в центре комнаты разместить люстру, она будет способствовать концентрации энергии Ци и принесет удачу всем жильцам.

Роскошную хрустальную люстру можно подобрать в магазине товаров для дома Mebelion. Лампы дают приятный мягкий свет, который легкими бликами отражается на хрустальных подвесках и создает уютную атмосферу в комнате. Менеджеры магазина помогут с подбором дизайна и технических характеристик люстры.

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Телефон: +7 (800) 707-47-67 Сайт: www.mebelion.ru Добавить в интерьер желтые акценты. Это еще один простой способ приманить удачу. Желтое кресло, скатерть, подушка или другой домашний текстиль помогут почувствовать себя гораздо удачливее.

Для здоровья и долголетия

Постелить на пол пушистый ковер. Это самый эффективный способ наполнить жилье энергией здоровья. Отдавать предпочтение лучше всего натуральным материалам (например, из овечьей шерсти). Такой ковер можно положить в гостиной, спальне или детской. А как насчет того, чтобы повесить его на стену?

Ковры высокого качества в огромном ассортименте представлены в магазинах Textere и Kover.spb. Шерстяные ковры оригинального дизайна займут достойное место в спальне, детской или гостиной.

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Размер: 1,4 х 2,0 м Компания Kover.spb +7 (960) 283-48-48 kover.spb.ru Повесить на стену пейзаж в деревянной раме. Энергетика здоровья в комнате усилится, если на картине будет изображено озеро, море, океан или пейзаж с буйной зеленью.

Для привлечения денег

Выбрать полосатые шторы. Этот элемент декора направит вверх энергию Ци, которая способствует финансовому благополучию. Особенно благоприятны вертикальные линии, которые соединяют небо и землю.

В левой части рабочего стола поставить металлическую настольную лампу. Этот предмет способствует финансовому успеху. Эффект усилит овальный красный ковер в рабочем кабинете.

Для уважения в обществе

Разместить камин в секторе славы. Заслужить всеобщую любовь и уважение можно, если установить в зоне славы (в южной части квартиры) камин. Сегодня для этого не нужно делать перепланировку и ломать стены — можно купить электрический или даже декоративный.

Поставить фотографию в рамке красного или бордового цвета. Если кто-то в семье нуждается в укреплении деловой репутации, лучшим решением будет его фотография в красной рамке.

Если положительные перемены в жизни не наступают, то вполне возможно, что при обустройстве дома (квартиры) были допущены грубые ошибки с точки зрения философии фэн-шуй: например, в интерьере отдано предпочтение одному из пяти основных элементов (дерево, огонь, земля, металл, вода). Для баланса в доме они в той или иной степени должны присутствовать все. Изменения важно вносить аккуратно и внимательно следить за эффектом. Вы знаете другие действенные секреты фэн-шуй? Делитесь с нами в комментариях!

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