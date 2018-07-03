Секреты звездного стиля: примеряем на себя в обычной жизни 

Из истории…
Если работаешь стилистом 15 лет, волей неволей ты начинаешь искать ответы на сотни разных вопросов, не потому, что они волнуют именно тебя. Чаще потому, что они волнуют твоих клиентов.
Когда я только начинала работать стилистом, ко мне обращались те, кто хотел «купить и забыть». Раз в полгода мы встречались в магазинах и обновляли гардеробы на сезон. Я не могла допустить осечки на таком шопинге, потому что бюджет был строго ограничен, и стилист нужен был однократно, чтобы купить то, что можно сочетать и носить с закрытыми глазами следующие полгода. Так мои клиенты, буквально, заставили меня научиться делать гардеробы-конструкторы, в которых все между собой сочетается.
По мере того, как росла моя клиентская база и гонорары за шопинг, ко мне стали обращаться те, кто «хотел все знать». Они не хотели сидеть «на игле» в виде персонального шоппера, причем не всегда из-за денег, а чаще просто из-за того, что обожали шопинг и могли открыть кошелек в самый неожиданный момент и буквально в любом месте. Чтобы потом не было мучительно больно за эмоциональные порывы, они хотели научиться «стрелять как снайпер». Так мои клиенты заставили меня научиться объяснять понятно и структурировано. И я стала продавать свой хороший вкус. И его с тех пор очень хорошо покупают по всему миру в моей онлайн-школе, что, конечно, очень приятно!
За эти годы мы вместе с моими клиентками и подписчицами разрушили унылый стереотип о базовом гардеробе, доказав, что он должен быть не серым и черным, а цветным, фактурным и принтованным. Но доступна эта радость только людям с хорошим вкусом, который, к счастью, можно накачать как мышцы в тренажерном зале.
Потом мы разбирались с модой, пробуя каждый тренд на вкус, примеряя к себе, иногда смеялись до слез, иногда закатывали глаза. В итоге, миллионная армия моих клиенток и подписчиц научилась трезво смотреть на вещи и брать не то, что навязывают хитрые маркетологи и глянец, а то, что нужно именно им.
ICONS
И именно в этот момент я решила поддержать их проектом ICONS, чтобы разобраться с тем, что такое персональный стиль, кому он нужен и как его создать!
Я начала примерять на себя стиль знаменитостей: Виктория Бэкхем, Ким Кардашьян, Эми Уайнхаус, Ксения Собчак.
Согласитесь, в обычной жизни мы редко слышим фразы типа: «У нее есть свой стиль». Мы научились создавать стиль для наших домов и квартир, адаптируя пространство под себя. Сделав ремонт, мы четко понимаем, что вот эту люстру я хочу повесить в гостиной, а вот это кресло я ни за что не куплю, ведь оно не в стиле моего интерьера.
Пора провести параллели с гардеробом, чтобы шопинг стал еще более прицельным, а отражение в зеркале радовало еще больше. На тему стиля исписаны километры бумаги, а также терабайты интернет-пространства. Да, он первичнее моды. Да, это важно. Бла-бла-бла. В болоте этой общей информации появился луч конкретики — типажи. Тут все просто, стиль назначают как диагноз. Наверное, это прикольно, если ты совсем не хочешь и не умеешь думать и готова согласиться к не имеющим к тебе отношения мнением чужого человека. Всегда носи то, никогда не носи это. Причем типажи совершенно не учитывают ваших симпатий и предпочтений, вашего образа жизни и потребностей.
Сорри, я не верю, что так можно создать свой стиль. Верю, что так можно получить стресс и кучу ненужных заморочек и потом шарахаться от каждой вещи в магазине. Плюс я убеждена, что ВСЕМ ВСЕ МОЖНО и ВСЕМ ВСЕ ИДЕТ. Просто нужно уметь думать своей головой, знать и понимать себя и адаптировать к себе то, что нравится и хочется. И давайте не будем забывать, что желание меняться — норма. Сегодня я хочу быть дерзкой хулиганкой, а завтра милой феей. И только попробуйте мне это запретить! Я сделала ICONS, чтобы показать на своем примере, что можно быть разной, что меняться — просто и весело.
В рамках этого проекта я анализирую гардеробы признанных икон стиля, а потом адаптирую их стиль к себе. Не повторяю, а лишь беру то, что мне нравится и подходит. Это отлично развивает фантазию и помогает лучше понять себя, а значит, прокачать свой гардероб, более осознанно относиться к расходам на шопинг, убрать лишнее, покупать только то, что я действительно буду носить. Конечно, чтобы подписчицам было интереснее угадывать икон, я немного утрирую их стиль, но никогда не иду против своих собственных предпочтений.
Как я примеряла стиль Леди Гаги и Фриды Кало:
Старт проекта совпал с определенным периодом в моей жизни, когда профессиональная деформация довела меня до ручки. Мне вдруг разонравились ВСЕ вещи! Все, что было в моем шкафу. И в магазинах! На каждой фотосессии для ICONS я примеряла новый стиль, чужой, не мой. Иногда настолько непривычный, что съемка и подбор комплектов превращались в настоящий вызов самой себе! Иногда я чувствовала себя как рыба в воде, иногда не могла дождаться, когда я сниму с себя эти вещи. К примеру, я никогда и не думала одеваться как Эми Уайнхаус, но когда попробовала, поняла, что нужно чаще хулиганить! Это весело!
А чтобы одеться в стиле Виктории Бэкхем мне даже не пришлось идти по магазинам. Ведь мы с ней адепты современного базового гардероба!
А на этой съемке я использовала стиль Мелании Трамп. Как вам?
Любимая фотосессия моих подписчиц — по мотивам стиля великолепной 96-летней иконы стиля — Айрис Апфель.
Подписчицам интересно наблюдать за переодеваниями и примерками, видеть меня в новых образах и стилях, это вдохновляет их самих меняться смелее, пробовать новое, понимать себя.
Узнали? Джей Ло.
Вдохновилась у Рианны!
Каждую фотосессию я поддерживаю огромной статьей, в которой рассказываю, как менялся стиль каждой героини. Для многих стало открытием, что иконы стиля не родились с хорошим вкусом, а создавали себя годами. Та же Виктория Бэкхем много лет возглавляла хит-парады самых безвкусно одетых звезд. А великолепная Рената Литвинова создала свой стиль дважды, сменив фирменный винтажный образ на модный микс спорта и авангарда. Все в наших руках!
Как я это делаю?
Очень просто! Если вам нравится чей-то стиль, то, соберите в одной папке как можно больше симпатичных вам луков этой селебрити. Потом проанализируйте цветовую гамму, типичные цветовые сочетания, длину юбок, ширину брюк, фасоны и стиль одежды, форму, размер и стиль аксессуаров, высоту каблука и степень матовости тканей, количество украшений и цвет металла, повторяющиеся фишки и приемы и т.д. После этого оставьте в списке то, что лично вам подходит и нравится. А далее — интегрируйте в свой гардероб. Спустя 10 историй создания персонального стиля, я нашла новую себя и привела к общему знаменателю свое настроение и гардероб. И я точно знаю, что то же самое случилось и с теми, кто каждый вторник открывал мой блог и за чашечкой кофе читал историю создания стиля очередной героини, рассматривая мои и ее фото.
Давайте и вы попробуете сегодня что-то новое? Уверена, вам понравится!