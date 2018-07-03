10 лучших домов и интерьеров июня-2018

Во время всеобщего футбольного безумия, которое охватило весь мир, архитекторы и дизайнеры продолжают работать и создавать шедевры. А мы продолжаем публиковать лучшее и собирать подборки, которые стабильно выходят раз в месяц. И неважно, дождь на улице или снег, жара или ураган, премьера нового сериала или чемпионат мира. Всё равно покажем дома и квартиры прошлого месяца.

А позапрошлые лучшие интерьеры можно найти по этой ссылке.

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10 место

Начнём с потрясающего дома в элитном посёлке «Сады Майендорф» в Московской области. Архитекторы Саша Лукич, Сретен Йованович, Йовица Вуичич и дизайнер интерьеров Анна Громова сделали так, что мы надолго запомним этот практически идеальный проект.

Загородная резиденция в элитном посёлке под Москвой

9 место

В этой квартире много интересных находок и стильных решений. В планировке, которую создали дизайнеры Павел Герасимов Алексей Иванов из студии дизайна Geometrium, был учтён план БТИ в отношении мокрых зон, в остальном — практически полная свобода действий. Нам больше всего понравились реечные стены, скрытые шкафы и чёрные постеры.

Стометровая квартира с гардеробом и чёрными постерами

8 место

Дизайнер Раиса Маляренко сумела интегрировать современные тенденции интерьера в «сталинский» дом на Чистых прудах. Основной задачей было подобрать такие стилистические комбинации, которые удовлетворили бы пожелания заказчиков и при этом соответствовали историческому контексту.

Как угодить заказчикам: дизайн трёхкомнатной квартиры в «сталинке» для молодой семьи

7 место

Хозяйка этой просторной квартиры-студии высказала очень чёткие требования: выделить пространства спальни и гардеробной, сохранить открытую общую зону кухни-гостиной, организовать небольшой кабинет и библиотеку для большого количества книг, увеличить санузел и сделать там просторную душевую. Дизайнер Марина Назаренко и её студия JoinForces справились с задачей.

Интерьер квартиры-студии, которая находится в мансарде

6 место

Владелец квартиры симпатизировал скандинавскому стилю. Поэтому выбраны простые формы мебели и светлый нейтральный оттенок стен. Получился интерьер с характером — спасибо дизайнеру Виктории Золиной из студии Zi-design.

Скандинавский стиль и зелёный диван в мужском интерьере двухкомнатной квартиры

5 место

Площадь квартиры и её планировочные данные позволяли сделать помещение светлым, просторным и очень удобным. Настоящая мечта любого архитектора! Главное было — найти специалиста, который действительно выжмет максимум из положительных сторон квартиры и создаст идеальное жильё для заказчиков. Этим специалистом стала Екатерина Игнатова из архитектурной студии Background.

Современная трёшка с идеальной планировкой и огромными окнами

4 место

Алиса и её жених Матео купили квартиру в старом доме. Вооружившись личными идеями и любовью к дизайну (оба более 10 лет работают в сфере компьютерной графики), они попросили сделать дизайн-проект их квартиры адаптивным, чтобы потом самостоятельно выбрать мебель и декор.

Ремонт трёхкомнатной квартиры, с фотографиями до и после

3 место

Заказчики хотели видеть свой дом светлым пространством, оформленным с использованием холодных оттенков. Необходимо было создать четырёхкомнатную квартиру, сделав перепланировку в просторной трёшке. За решение этой задачи и взялись дизайнеры студии «Точка дизайна».

Светлая просторная квартира с четырьмя изолированным комнатами и потайной дверью

2 место

Одна из главных фишек этого проекта — насыщенный синий цвет, присутствующий здесь как акцент. Проект создавался для трёхкомнатной квартиры со стандартной планировкой. Прямоугольные формы комнат удалось скорректировать с помощью оригинального сочетания отделки и мебели, а не за счёт переноса стен. Работал над проектом сервис Flatplan в лице дизайнера Алексея Смирнова

Интерьер трёхкомнатной квартиры в благородных синих оттенках

1 место

Квартира, выполненная в светлых тонах, объединяет все лучшие черты стилей хай-тек, ар-деко, а также голливудского Hollywood Regency. Благодаря панорамному остеклению в квартире хорошее естественное освещение и шикарный вид. Заслуженное первое место и овации — дизайнерам Анне и Дмитрию Коробко.

Дизайн однокомнатной квартиры площадью 44 метра

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