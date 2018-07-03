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Грузинский бренд Situationist и еще 15 молодых дизайнеров покажут коллекции в Лондоне
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Грузинский бренд Situationist и еще 15 молодых дизайнеров покажут коллекции в Лондоне 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В рамках лондонской недели моды в феврале 2019 года пройдет Международная выставка моды (The International Fashion Showcase), на которой свои коллекции покажут дизайнеры из Колумбии, Индии, Кении и других стран. Среди 16 участников будет грузинский дизайнер Иракли Русади с брендом Situationist — мы уже писали о его коллекции на неделе моды в Тбилиси. Выставка организована Британским модным советом, Лондонским колледжем моды и Лондонским университетом искусств. Учебные заведения специально разработали для дизайнеров бизнес-программу, которая включает все — от брендинга до разработки стратегии устойчивого развития. Эту программе бренды пройдут в августе, а в феврале на итоговом показе специальная комиссия во главе с модным критиком американскогоVogue Сарой Мауэр определит победителя и вручит ему премию.
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