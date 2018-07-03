8 лайфхаков для летнего офисного стиля

Как же в такой ситуации соблюсти рамки дресс-кода, но выглядеть при этом стильно, не скучно и не жарко?

Общий совет — выбирайте удобную деловую одежду из натуральных тканей с небольшим добавлением синтетики, чтобы вещи не слишком мялись.

В этом сезоне в моде свободные силуэты блузок, рубашек и платьев — в них будет комфортно и не так жарко, как в плотно прилегающих к телу моделях.

Совет 1: замените классические брюки на более актуальную модель

Классические прямые брюки в сочетании с простой офисной блузой — довольно скучное и обыденное сочетание. Другое дело, если вы выберете модные укороченные брюки, брюки-кюлоты или длинные брюки-палаццо, закрывающие обувь.

Любая из этих моделей будет смотреться стильно и станет хорошей альтернативой привычной классике. И не забывайте о цветах. Бежевые, коричневые, темно-синие, голубые или серые брюки впишутся в дресс-код не хуже, чем обычные черные.

Совет 2: выбирайте модную обувь на низком ходу

Устали от каблука? Слишком строгий образ можно сделать более демократичным с помощью актуальных лоферов или белых кроссовок, которые в этом сезоне можно носить даже с деловыми костюмами. А если вы не прочь поэкспериментировать, можно даже надеть модные мюли.

Помните, что в строгом деловом стиле нет места открытой обуви, босоножкам, сандалиям и шлепкам. Также для офиса не стоит выбирать балетки, как правило, они простят образ.

Совет 3: добавьте цвета в гардероб

Если говорить о не строгом офисном стиле, то черно-белая гамма — это не единственно возможный вариант. Замените черный цвет на темно-серый или жемчужно-серый, коричневый, бежевый, насыщенный синий. Белый можно заменить на нежно-розовый, голубой, светло-бежевый и другие цвета нежных пастельных оттенков.

Совет 4: переверните «белый верх, черный низ»

Хотите получить стильный образ? Просто переверните комбинацию «белый верх, черный низ», например, светлые брюки дополните черной или темно-синей блузой.

Совет 5: выбирайте сумки, которые хорошо держат форму

Стиль во многом задают аксессуары, и образ деловой женщины не исключение. Поэтому выбирайте для работы сумки среднего размера жесткой формы. Они никогда не выйдут из моды и отлично впишутся в дресс-код.

И кстати, сумка яркого цвета в строгой форме будет смотреться стильно, став эффектным акцентом в вашем образе.

Совет 6: замените платье-футляр на платье-рубашку

Платье-футляр — не единственно возможный вариант для офисных будней. Присмотритесь к платью-рубашке, которая из года в год набирает популярность, выходя за рамки стиля кэжуал. Платье-рубашка смотрится интересно и не нуждается в дополнительных аксессуарах. Вы можете дополнить платье ремнем, чтобы подчеркнуть талию или жакетом, чтобы создать многослойный образ.

Совет 7: раскошельтесь на хороший брючный костюм

Хороший брючный костюм актуального фасона станет вашей палочкой-выручалочкой в дни, когда вы не знаете, что надеть. Кроме того, его легко «делить» и носить брюки и жакет отдельно. И даже составлять с ним образы в стиле расслабленного кэжуал: например, вместо блузки наденьте футболку с надписью и дополните образ обувью без каблука.

Совет 8: создайте образ «монохром + 1 акцентная деталь»

Простой способ выглядеть стильно: собрать образ в одном цвете и дополнить его одной яркой деталью. Это может быть обувь, сумка, пояс или «второй слой».

Материал предоставлен экспертами Luxxy.com Автор коллажей: Екатерина Абашкина