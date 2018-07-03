Модные платья 2018 года

Платье — основной элемент женского гардероба. Летом 2018 года модные тенденции направлены на создание женственного, соблазнительного образа.

На фото с подиумов представлены платья:

в ретро-стиле с цветочным принтом;

с бантами, оборками и воланами;

на одно плечо;

с асимметричным подолом;

вязаные;

с открытыми плечами;

свободного кроя;

с кружевными вставками;

с бахромой и перьями;

в бельевом стиле;

с пайетками;

с пышной юбкой.

Цветочный принт и женственный силуэт помогают создать романтичный образ. Цветы могут быть любых форм и размеров.

yandex_ad_1 Банты, оборки и воланы делают модели необычными, яркими и помогают добавить объем, там где он необходим.

Платья на одно плечо подойдут для выходов в свет и свиданий.

Наряды с асимметричным подолом помогают создать интересный, стильный образ.

Вязаные платья выглядят необычно. Подобные модели желательно не нагружать большим количеством аксессуаров и сделать ставку на красоту плетения.

Открытые плечи — тренд, который удерживает свои позиции несколько сезонов подряд. Подобные модели подходят для повседневной носки, выходов в свет и походов на пляж.

Платья свободного кроя позволяют создать на их основе сразу несколько образов. С помощью правильно подобранных аксессуаров, можно носить подобный наряд на прогулках с друзьями, во время шоппинга и в офисе (если отсутствует строгий дресс-код).

Новый модный тренд — сочетание платья и брюк. Главное правило — брюки должны сочетаться с платьем по стилю и цветовой гамме.

Кружевные вставки придают образу женственность. Летом 2018 года в числе модных тенденций платья с небольшими ажурными вставками и выполненные полностью из кружева. На фото с показов заметны кружевные наряды спокойных, сдержанных цветов (айвори, белый, черный, розовый) и кислотных оттенков.

Несколько сезонов подряд бахрома помогает создавать стильные образы. Летом 2018 года компанию ей составили вставки из перьев. Подобные платья выглядят очень необычно и подходят для вечеринок и романтических свиданий.

Наряды в бельевом стиле присутствуют в коллекциях большинства именитых кутюрье. Кто-то создает романтичные, женственные модели, а кто-то делает упор на откровенность. Для повседневной носки подобные наряды не подходят, а для свидания или вечеринки будут в самый раз.

yandex_ad_2 Пайетки — новый тренд. Дизайнеры используют мелкие и крупные пайетки всех цветов. На подиумах можно заметить модели с локальным использованием подобного декора, но большинство кутюрье предпочли в этом сезоне полностью усеять платья сияющими пайетками.

Пышная юбка создает романтичный ретро образ.

Цветовая гамма

Традиционно летом модницы делают упор на яркие расцветки. В этом сезоне в фаворе оттенки:

белого;

айвори;

розового;

голубого;

сиреневого;

кораллового;

зеленого.

Наряды белого цвета особенно эффектно выглядят в сочетании с загорелой кожей. Поэтому лето — идеальное время для белоснежных платьев. Подобный наряд можно смело дополнять яркими аксессуарами.

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Сливочный оттенок — универсальный, подходит любому цветотипу и хорошо сочетается с другими цветами.

Розовый цвет — один из наиболее женственных, подойдет романтичным натурам.

Голубые оттенки ассоциируются с небом, морем и освежают образ.

Сиреневый — самый трендовый цвет этого сезона. Поэтому каждая уважающая себя модница обязана обзавестись летним нарядом сиреневого оттенка.

В тренде остается градиент (плавный переход цвета).

Коралловый оттенок выбирают уверенные в себе девушки, которым нравится создавать яркие образы.

Зеленый цвет ассоциируется с летом и зеленью. Он хорошо сочетается с другими модными цветами.

Принты

С помощью принта можно создать подходящий образ (цветы — романтичный, смайлики, зверушки — игривый и т. п.), проявить индивидуальность и скорректировать фигуру. Длинная вертикальная полоска делает фигуру стройнее и выше, широкие горизонтальные полосы — добавляют объема и т. п.

Стилисты на основе фото модных тенденций, представленных летом 2018 года на мировых подиумах, советуют выбирать платья с принтами:

цветочный;

горох;

геометрия, полоска.

Изображения цветов всех размеров и оттенков — идеальный вариант для придания образу романтичности и женственности. Цветочную тематику дизайнеры использовали для создания принтов и объемных аппликаций.

Горох используется в моделях в ретро-стиле и придает образу игривость и кокетливость. Чаще всего, кутюрье используют принт горох среднего размера.

Геометрические узоры и полоска — помогают выразить индивидуальность, а наряды в бело-синей гамме с полоской в морском стиле давно стали идеальными для прогулки по набережной у моря.

Для создания модных ретро образов дизайнеры используют сочетание изображений мелкого горошка или цветов с пастельными оттенками.

Ткань

Летом 2018 года дизайнеры используют для создания платьев натуральные ткани, которые позволяют коже дышать. На фото с показов замечены модели из классических для лета материалов и новые модные тенденции.

Стилисты советуют модницам отдавать предпочтение платьям из:

Хлопка.

Шифона.

Атласа.

Кожи.

Шелка.

Кружева.

Трикотажа.

Денима.

Модели из хлопка наиболее простые, они позволяют коже дышать, приятные на ощупь, но могут сильно мяться при носке.

Шифон — летящая полупрозрачная ткань, подходит для создания романтичного, женственного образа.

Атлас — гладкая сатиновая ткань с красивым отблеском. Более бюджетный аналог шелка.

Кожаные модели стали новинкой летних коллекций 2018 года. Стилисты утверждают, что необходимо выбирать модели из натуральной тонкой кожи и игнорировать варианты из кожзама. В жаркую погоду в подобных нарядах может быть некомфортно.

Шелковые платья приятные на ощупь, романтичные, но требуют осторожности при носке (материал достаточно капризный).

Кружевные наряды — в тренде. Кружево может быть плотным или свободным. Желательно выбирать однотонные ажурные наряды, чтобы сделать акцент на красоте плетения.

Трикотаж — один из наиболее практичных материалов. Приятный на ощупь, доступный по цене и неприхотливый в уходе.

Джинсовые платья практичные. Они не маркие, не требуют особого ухода, выглядят молодежно, а с правильно подобранными аксессуарами могут стать основой как повседневного, так и романтичного образа для свидания.

Длина

Летом 2018 года дизайнеры представили платья разной длины — от ультракоротких мини до нарядов в пол. Модные тенденции, судя по фото с показов, направлены на подчеркивание женственности и удобство.

Практичность стала новым трендом, который проявляемся во всех сферах моды. Обувь на тонкой шпильке заменили удобной устойчивой платформой, длинные ногти — короткими, естественной овальной формы, сложные укладки — простыми (пучок, высокий хвост, локоны с эффектом небрежности и т. п.). То же правило касается платьев. Модницам должно быть комфортно.

Мини — классический летний вариант для молодых девушек со стройными, ровными ногами.

Женщинам более зрелого возраста желательно отдать предпочтение длине чуть выше колена или макси. Если фигура позволяет, силуэт может быть облегающим. Добавить изысканности длине макси помогают разрезы на юбке.

С помощью фото с показов можно с легкостью подобрать летнее платье, которое будет соответствовать модным тенденциям 2018 года.