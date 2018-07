Ваза, «развевающаяся на ветру», и удивительный торшер: 9 лучших интерьерных новинок июля

1. Кухня Grace MКухня в классическом стиле — новинка итальянской фабрики ARTHESI. Особенностью модели стал остров, плавно переходящий в длинный обеденный стол, выполненный из массива дерева. По желанию столешница барной части может быть выполнена из той же древесины, что и топ острова. Идеальное решение для большой семьи и дружной компании.2. Торшер RibotФабрика DE CASTELLI — молодой итальянский бренд. Известность ему принесли оригинальные мебель, светильники и аксессуары из металла, над созданием которых трудились известные дизайнеры со всего мира. Одна из новинок фабрики — скульп­турный торшер Ribot с основанием из позолоченной латуни. 3. Керамическая плитка от CERAMICA VOGUEConfetti — новая коллекция керамической плитки фабрики CERAMICA VOGUE, разработанная туринским бюро Marcante–Testa. Глазурованная плитка с оригинальными микропринтами, по замыслу авторов, архитекторов Андреа Марканте и Аделаиды Тесты, — универсальный материал для декора не только стен, но практически любых поверхностей: потолков, дверей, шкафов. Коллекция доступна в разных цветах и графических узорах. 4. Столик из галереи «Чарльз Камерон»В московской галерее интерьеров «Чарльз Камерон» появился изящный столик на трёх перекрещивающихся металлических ножках и с тремя необычными столешницами, расположенными на разных уровнях. Столешницы сделаны из спилов окаменевшего дерева диаметром от 12 до 15 дюймов (30,48 и 38,1 см). У окаменевшей древесины — природный контрастный рисунок, благодаря которому столик выглядит как арт–объект. 5. Стулья «Люксембург»В Москве начал работу французский бренд FERMOB, известный производитель outdoor–мебели. Во Франции металлические стулья (модель «Люксембург») этой марки можно встретить в Люк­сембургском саду и в Тюильри. К достоинствам мебели можно отнести её стойкость к атмосферным воздействиям, комфортность и широкую цветовую палитру, в которой 24 оттенка.6. Декоративная подушка Dragonfly over Clouds Sky BlueТриша Гилд, основательница компании DESIGNERS GUILD, вдохновилась работами нью–йоркского дизайнера Джона Дериана и его собранием старинных отпечатков для декупажа. Вместе они создали коллекцию тканей, обоев и аксессуаров Picture Book. Один из них — декоративная подушка Dragonfly over Clouds Sky Blue. 7. Ваза FazzolettoФабрика VENINI вспоминает истоки: в новую коллекцию марки включены вазы Fazzoletto 1948 года, созданные творческим дуэтом Фульвио Бьянкони и Паоло Венини. Бьянкони, график и иллюстратор, увлёкся стеклом в 1940‑х. Дизайн ваз навеян формой шейного платка, который треплет ветер.8. Смеситель AliveКомпания JAQUAR GROUP выпускает инновационную сантехнику. Исследовательская лаборатория марки разрабатывает технологии, экономящие потребление воды. В приоритете марки — эргономичные модели, устойчивые к агрессивному воздействию внешней среды. Им не страшны засоры и коррозия. Компания даёт 10‑летнюю гарантию на свою продукцию. Сантехникой JAQUAR GROUP укомплектованы пятизвёздочные отели от Дубая до Мальдив! 9. Кухня b3В рамках Миланской недели дизайна немецкий бренд BULTHAUP представил ряд новинок, в частности новую версию топовой модели b3. Акцент сделан на эргономичном дизайне острова. Он включает в себя всё необходимое для готовки: плиту, мойку, рабочую поверхность, ящики, а также выдвижные секции, благодаря которым теперь всё под рукой. Секции c разделочными досками и массой полезных аксессуаров сделаны по всему периметру острова, за счёт чего готовка превращается в увлекательный коллективный процесс, который собирает всю семью и друзей.