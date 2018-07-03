Домашний декор и игрушки от страстной и спонтанной рукодельницы: instagram недели

О ведущей страницы

Страницу, о которой мы хотим рассказать сегодня, ведёт Лаура Зеннаро — «блогер, жена и мама троих дочерей». Сама себя Лаура называет самоучкой, спонтанной и страстной рукодельницей, употребляя также слово «sewaholic», что можно перевести как «одержимая шитьём». «Мой стиль и всё, что я создаю, вдохновлено тем, что я вижу вокруг себя!» — говорит она.

О чём эта страница

Лаура много шьёт, чаще всего — текстиль для дома и игрушки, также мастерит и декорирует множество милых предметов и деталей для интерьера, рисует, красит мебель, готовит… Её блог в Instagram полон настроения домашнего уюта, умиротворения, того, что называется скандинавским понятием хюггё, хотя сама Лаура с семьёй живёт в Италии. Забавные игрушки — мишки, утки, зайцы, овечки и так далее, разноцветные подушки и чехлы для кресел и диванов, вышивка, аппликация, домашний декор, текстильные украшения — на странице Лауры можно найти множество идей для рукоделия.

Кому будет интересна эта страница

Если вы любите украшать свой дом, интересуетесь вариантами изготовления домашнего текстиля, любите шить игрушки и занимаетесь рукоделием для детей и с детьми, загляните на страницу Лауры. Её работы милы в своей простоте, при этом выполнены качественно и интересно — наверняка среди этих фото вы встретите идеи, которые вам захочется повторить.

Больше фото — на странице Лауры @lauracountrystyle