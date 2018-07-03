10 модных вещей со скидкой, которые идеально впишутся в офисный гардероб

Сезонные распродажи — лучшее время пересмотреть свой рабочий гардероб и добавить в него парочку базовых вещей. Хорошо скроенный жакет, прямые брюки, универсальная пара обуви — согласитесь, все это приятнее приобрести с 50%-й скидкой. Главное — не зацикливайтесь на черном или сером цвете. Яркие предметы гардероба впоследствии можно сочетать с классическими вещами монохромной гаммы. Так вы сможете избежать скучных офисных образов. В нашей подборке 10 вещей, которые гарантированно будут актуальны еще не один сезон.