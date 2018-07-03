В Бибиреве открылись «комнаты прохлады»

На базе территориального центра социального обслуживания «Бибирево» заработали «комнаты прохлады». Там жители района могут переждать зной и просто отдохнуть в дневное время.

Так, одна комната оборудована по адресу: улица Пришвина, 12, корпус 2, а вторая — на улице Мурановская, дом 8.

Обе они работают по единому расписанию: с понедельника по четверг с 09.00 до 20.00, в пятницу до 18.45, а в субботу с 09.00 до 16.00. Воскресенье — выходной.

Кстати, гостям не придется скучать в жаркие часы. Всем, зашедшим отдохнуть, предложат посмотреть кино, послушать музыку или посетить досуговое мероприятие. (вт)