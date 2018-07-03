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В Бибиреве открылись «комнаты прохлады»
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В Бибиреве открылись «комнаты прохлады» 

Управа района Бибирево 3 июля 2018
Фото: Управа района Бибирево
На базе территориального центра социального обслуживания «Бибирево» заработали «комнаты прохлады». Там жители района могут переждать зной и просто отдохнуть в дневное время.
Так, одна комната оборудована по адресу: улица Пришвина, 12, корпус 2, а вторая — на улице Мурановская, дом 8.
Обе они работают по единому расписанию: с понедельника по четверг с 09.00 до 20.00, в пятницу до 18.45, а в субботу с 09.00 до 16.00. Воскресенье — выходной.
Кстати, гостям не придется скучать в жаркие часы. Всем, зашедшим отдохнуть, предложат посмотреть кино, послушать музыку или посетить досуговое мероприятие. (вт)
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