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Ульяна Сергеенко выпустила коллекцию нарядов для первых леди
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Ульяна Сергеенко выпустила коллекцию нарядов для первых леди 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Единственный российский Дом моды Ulyana Sergeenko представил свою кутюрную коллекцию сезона осень-зима — 2018-2019 на Неделе высокой моды в Париже.
Эта коллекция Ульяны Сергеенко значительно отличается от того, что дизайнер делала раньше. Ее героиня становится сложнее, сильнее и увереннее в себе. От простых рассказов об исторических эпохах дизайнер переходит, можно сказать, на личности, которые эти эпохи представляют.
В работе над новой коллекцией Ульяна обращается к легендарным образам первых леди Джеки Кеннеди, Раисы Максимовны Горбачевой и Нины Петровны Хрущевой, Мишель Обамы, Шейхи Мозы, а также принцессы Дианы и многих других.
Первая леди — это не просто жена президента или правителя страны. Первая леди — это особенный статус, требующий особенной манеры поведения и определенного стиля в одежде.
Модный дом Ulyana Sergeenko представляет свое видение стиля первых леди: строгие костюмы отшиваются из тканей нюдовых и пастельных оттенков, на юбках появляются легкие воланы, а на плечах — игривые шифоновые накидки. Наряды из кутюрной коллекции сезона осень-зима — 2018-2019 — наряды для сильных и уверенных в себе современных женщин, каждая из которых может почувствовать себя первой.
Листай галерею и наслаждайся прекрасными образами от российского дизайнера!
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Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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