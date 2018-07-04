Ульяна Сергеенко выпустила коллекцию нарядов для первых леди

Единственный российский Дом моды Ulyana Sergeenko представил свою кутюрную коллекцию сезона осень-зима — 2018-2019 на Неделе высокой моды в Париже.

Эта коллекция Ульяны Сергеенко значительно отличается от того, что дизайнер делала раньше. Ее героиня становится сложнее, сильнее и увереннее в себе. От простых рассказов об исторических эпохах дизайнер переходит, можно сказать, на личности, которые эти эпохи представляют.

Первая леди — это не просто жена президента или правителя страны. Первая леди — это особенный статус, требующий особенной манеры поведения и определенного стиля в одежде.

Модный дом Ulyana Sergeenko представляет свое видение стиля первых леди: строгие костюмы отшиваются из тканей нюдовых и пастельных оттенков, на юбках появляются легкие воланы, а на плечах — игривые шифоновые накидки. Наряды из кутюрной коллекции сезона осень-зима — 2018-2019 — наряды для сильных и уверенных в себе современных женщин, каждая из которых может почувствовать себя первой.

Листай галерею и наслаждайся прекрасными образами от российского дизайнера!

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Фото: архивы пресс-служб