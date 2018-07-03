Реставраторы восстановили утерянные палаты XVII века

Завершается реставрация главного дома городской усадьбы XVIII–XIX веков, которая стоит на Тверском бульваре. С 30-х годов прошлого века в ней находится Литературный институт имени Горького. О том, как преобразится здание, «ВМ» рассказала главный архитектор проекта реставрации, почетный реставратор Надежда Даниленко.

— Надежда Ивановна, как долго вы работаете над этим объектом?

— Проектную документацию согласовали пять лет назад. Сейчас идет реставрация главного дома исторической усадьбы. Всего мы отреставрируем четыре корпуса.

— Помните, в каком состоянии вам достался памятник?

— Конечно! Когда мы пришли на объект, из-за многочисленного ремонта здание практически потеряло свой подлинный облик. И нам предстояло постепенно его восстановить.

— С чего начали?

— С работы в архивах. Там мы проводили исторические исследования: искали документы, в которых есть любые упоминания о нашей усадьбе — как текстовые, так и визуальные. Конечно, фотографий было не так много, поэтому мы в основном опирались на графику. Это и чертежи, планы здания, и какие-то художественные картинки, зарисовки. На основании всех этих исторических данных нам как реставраторам нужно было соотнести, что сохранилось до наших дней, а что нет. Для этого мы работали непосредственно на объекте.

— И что выяснили?

— В ходе натурных исследований главного корпуса Литинститута мы обнаружили такое, о чем и представить себе не могли: невероятной красоты сводчатые помещения, построенные в начале XVIII века, а то и раньше, в XVII веке. Эти потрясающие строения, с анфиладой, с красивыми распалубками, находятся в подклете здания. Собственно, на их основе и был возведен весь последующий объем дома. И у нас получилась удивительная ситуация: мы отреставрировали здание, которое относится к XVIII–XIX векам, но при этом восстановили более ранние палаты. Они были почти утеряны. И если бы не наша научная реставрация, то, скорее всего, они потерялись бы. Мы же не просто открыли и полностью восстановили интерьеры нижнего яруса здания, а показали исторические периоды — как оно строилось и развивалось.

— А что сохранилось из более поздних элементов здания?

— У нас были историко-архивные материалы, по которым мы смогли восстановить интерьеры верхних помещений. Они уже как раз относятся к XVIII–XIX векам. Это, например, колоннада в парадных залах второго этажа и другая декоративная отделка из искусственного мрамора. И вот здесь мы столкнулись с проблемой. Мрамор сохранился, но в очень плохом состоянии. Поэтому нам пришлось постараться, чтобы восстановить подлинную красоту или хотя бы приблизиться к историческому облику помещений и при этом не нарушить общую концепцию их интерьеров. Думаю, нам все удалось.

— Кто помогает вам воплотить мечту в реальность?

— У нас хорошая команда: художники, проектировщики, технологи и другие специалисты, отвечающие за разные направления. Самое главное, что все они работают с большим энтузиазмом, на результат. Поверьте, у меня много объектов, и этот проект один из самых сложных. В ходе реставрации мы сталкиваемся с необычными вопросами, которые приходится решать по ходу работы. Но сложности нас не пугают: с ними интереснее. Мы надеемся, что все получится, сдадим объект вовремя, и все желающие смогут увидеть его красоту.

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