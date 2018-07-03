Тонкости ремонта коридора

Ремонт каждой отдельной зоны в квартире имеет свои особенности и нюансы. Коридор — не исключение. Это важная часть жилища, от которой складывается первое — и самое сильное — впечатление гостей о квартире в целом, ведь, как правило, эта часть дома не просто выполняет функцию для прохода в комнаты, но еще и служит прихожей.

Чтобы получить удовлетворительный результат, следует заранее составить план ремонтно-строительных мероприятий, изучить предстоящие процессы и тонкости их выполнения, и заранее подготовить необходимые материалы и инструменты, дабы не отвлекаться потом на их поиск, и не терять драгоценное время.

Как правило, к работам в прихожей приступают уже после того, как закончен ремонт в остальных помещениях. Это связано с тем, что поставка всех строительных материалов, инструментов, различного оборудования, а также вынос мусора неизбежно осуществляется через коридор. Для того чтобы избежать дополнительных действий, оформление прихожей оставляют в качестве заключительной стадии всех строительных работ.

Разумеется, ремонт коридора зависит от индивидуальной планировки жилья, но основная его особенность, которая является универсальной для всех типов квартир, это отсутствие окон. Данный момент следует учитывать отдельно и относиться к нему с особым вниманием, так как дефицит естественного освещения всегда создает некоторые сложности.

До того, как будет нанесена штукатурка и краска на стены и потолок, нужно проверить электрическую проводку. Если данному участку квартиры требуется дополнительное освещение, то придется делать разводку под бра, лампы, точечные светильники.

Однозначно в коридоре лучше разместить не одну большую люстру, а сделать точечную подсветку по всему периметру потолка.

Зачастую через коридор протягивают разного рода провода (как телефонные, так и предназначенные для интернета или кабельного телевидения). Оптимальным решением, которое позволит их скрыть, является укладка их под плинтуса. Таким образом, они не будут мешаться под ногами, дети и животные окажутся в безопасности, а эстетическая составляющая квартиры не пострадает от обилия лишних технических элементов.

Ремонт коридора, как, впрочем, и всех остальных помещений, начинается с подготовительной стадии. Она включает в себя:

— ликвидацию с потолка старой потрескавшейся краски или иных отделочных материалов (это может быть краска, обои, штукатурка, побелка).

— удаление со стен старых обоев.

Далее проводят работы по выравниванию зачищенных поверхностей. Для этого используют различные штукатурные смеси и полимерные шпатлевки, которые в изобилии представлены на рынке.

Потолок выравнивается сначала при помощи стартовой, а затем финишной, шпатлевки. После этого его поверхность тщательно затирается и наносится слой водоэмульсионной краски. Разумеется, это не единственный вариант. Владелец квартиры может выбрать любое финишное покрытие, начиная от обычной краски и заканчивая подвесным потолком.

Стены тоже выравнивают, а затем обрабатывают грунтовкой под дальнейшую поклейку обоев.

— демонтаж пола.

Этому этапу нужно уделить особое внимание.

Если пол в вашей квартире представляет собой старые, скрипящие, прогибающиеся доски, полуразрушенные лаги, состояние которых вызывает сомнение, то их следует заменить.

В советское время при строительстве типовых домов в качестве напольного покрытия в коридоре часто использовали линолеум, который фиксировали на бетонном полу при помощи смолы. Данный вид покрытия нынче считается безнадежно устаревшим, и не соответствует многим техническим и эстетическим требованиям. Такой пол демонтируют полностью, а затем делают стяжку под дальнейшую укладку финишного материала.

Стяжка необходима, так как ламинат, паркет или иную выбранную вами основу необходимо укладывать исключительно на ровную поверхность, которая должна быть сухой и чистой, без трещин.

При этом допустимый перепад высоты пола составляет около 1-2 мм на 1 метр, а измерить его ровность можно алюминиевым правилом.

Осуществить заливку нового пола можно при помощи самовыравнивающихся смесей.

Схема работ выглядит следующим образом:

1. Стяжка тщательно очищается от мусора и пыли.

2. Пол пропитывается специальной грунтовкой (глубоко проникновения).

3. Строго по инструкции приготавливается раствор.

4. Этим раствором заливается вся поверхность пола.

5. Берется игольчатый валик для удаления образовавшихся пузырьков воздуха, и им прокалывают залитую поверхность.

6. Поверхность оставляется в покое до полного высыхания самовыравнивающегося раствора (от 2-х суток до 2-х недель, в зависимости от типа смеси и толщины ее слоя).

После этого на получившуюся стяжку можно укладывать новый паркет, ламинат, линолеум или плитку. Ваш новый пол будет ровным и красивым.

Далее остается проведение различных отделочных работ, материал для которых каждый выбирает на свой вкус. Следует помнить, что зона прихожей имеет большую проходимость, поэтому при выборе специальных покрытий следует отдавать предпочтение таким их характеристикам, как износоустойчивость и долговечность.