Вещи в квартире, от которых пора избавиться

Вещи, от которых пора избавиться

Тяжело поддерживать чистоту квартиры, если она завалена старым хламом, который давно нужно выбросить на помойку. Если же с этими вещами тяжело расставаться, нужно дать новое применение, чему учат эксперты.

Одежда

У многих в шкафу хранится уйма одежды, которая не подходит для носки. Испорченную и слишком старую одежду можно использовать вместо тряпок или отдать в приют для животных, а вещи не по размеру стоит продать или подарить тому, кому они подойдут.

Нижнее белье нужно сразу выбрасывать, как только оно пришло в негодность, так же как и дырявые колготки и носки.

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Праздничные наряды тоже стоит подарить кому-то или продать, поскольку в большинстве случаев второго повода их надеть не найдется и они будут бесцельно занимать место в шкафу.

Обувь

Все сломанные и устаревшие пары обуви нужно выбросить на помойку или отдать нуждающимся те модели, которые еще пригодны для носки. Многие люди надеются, что у них еще появится шанс надеть эту обувь, но в подавляющем большинстве случаев этот хлам попросту занимает место в шкафу.

Кухонная утварь

Современные сковородки весьма недолговечны, поскольку первые царапины на антипригарном покрытии несут опасность здоровью человека. Их сразу необходимо утилизировать после появления первых царапин. То же касается старых кастрюль, которые просто пылятся в кладовой после появления на кухне новых гаджетов.

Посуда

Все кружки и тарелки необходимо отдать на переработку или просто выбросить, если у них появились сколы, трещины и прочие дефекты.

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Также необходимо перебрать кладовую на предмет старых экспонатов из прошлого века, которые можно подарить ценителям или продать коллекционерам за хорошие деньги.

Белье

На выцветших простынях с дырами спать неприятно, поэтому их сразу нужно отправить на тряпки, а шкаф заполнить новым постельным бельем высокого качества. Тоже касается полотенец, которые давно отслужили свой срок.

Техника

Если бытовые приборы и техника исправна, но устарела и была заменена на более новые модели, стоит отдать или продать ее тем, кто в ней нуждается. Коробки от техники нужно выбрасывать или отдавать на переработку как только гарантия на покупку подошла к концу.

Макулатура

Единицам пригодятся их школьные конспекты или записи времен университета, поэтому такие тетради нужно сдать на переработку или подарить современным ученикам вместе с книгами. Дорогие сердцу открытки и другие бумажные изделия стоит перебирать время от времени, поскольку из-за чрезмерного скопления они превращаются в собирающий пыль хлам.

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От просроченных коммунальных квитанций, буклетов и старых каталогов вместе с газетами тоже нужно избавляться в первую очередь.