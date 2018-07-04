Яркий и жизнеутверждающий интерьер в старой квартире

Чтобы оформить в квартире в конструктивистском доме 1929 года живой и современный интерьер, дизайнер Ирина Крашенинникова сделала перепланировку и наполнила комнаты светом, цветом и произведениями искусства.

Заказчики — приветливая московская семья, тридцатилетние родители и трехлетний малыш. Квартиру на Пресне выбрали после долгих поисков: ходили на экскурсии по московским конструктивистским кварталам и искали квартиру именно в таком доме.

Достоинствами квартиры были окна на две стороны и французское окно в ванной комнате. Ванная была важна для заказчиков, и они просили уделить ей особое внимание.

«Владелица квартиры любит готовить, поэтому кухня требовалась просторная и отдельная от зоны приема гостей», — рассказывает Ирина. Недостатками были отсутствие мест хранения и «воздуха». Несмотря на большие окна, квартира показалась Ирине тесной и душной.

«Я стремилась разработать планировку и интерьер, отвечающий образу жизни этой семьи: сделать их такими же открытыми и гостеприимными, — объясняет дизайнер. — В ходе перепланировки я не меняла границы санузла и кухни, но спроектировала гардеробные и соединила кухню и гостиную просторным холлом».

Кроме гардеробных, нужно было еще и место для хранения книг: в семье большая библиотека, и предполагается, что она будет пополняться. Стилистически заказчики хотели получить лаконичный, светлый, но не пресный интерьер. То, что получилось в результате, «пресным» никак не назовешь.

«Я люблю скандинавский стиль за его сдержанность, экологичность, оптимизм и удобство, — рассказывает Ирина. — На мой взгляд, это очень актуальный стиль: соразмерный современному образу жизни и архитектуре, в которой живет большинство в нашей стране. Но «мой» скандинавский стиль всегда очень русский.

Палитру я использую другую: никогда не создаю абсолютно белые или темно-серые интерьеры, как это делают скандинавские дизайнеры. У них это отлично смотрится, однако у нас в России другая ментальность и другой цвет воздуха, поэтому скандинавский стиль нужно адаптировать под новые условия».

Этот проект — пример адаптации скандинавского стиля для российского интерьера. «Колористика здесь сложная, — продолжает Ирина, — нейтральные цвета крупных поверхностей — стен, пола, потолка — дополнены акцентами сочных природных цветов: сливовым, бирюзой, травянисто-зеленым, медово-желтым, синим кобальтом, фиолетовым, мандариновым. Все это составляет насыщенный микс цветов и эмоций».

Эти эмоции усиливают произведения искусства, которые стали не только яркими акцентами, но и базой для цветовой гаммы проекта, и дизайнерские предметы — светильник Artichoke Пауля Хеннингсена или вазы Хайме Айона , похожие на космических пришельцев.

Благодаря таким вещам, которые имеют собственную историю, кажется, что интерьер живой, он пульсирует и даже разговаривает. И говорит всегда что-нибудь доброе, радующее хозяев.

Холл Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: керамогранит, Provenza Мебель: скамья из пробки, ИКЕА ; настенная вешалка, Umbra; гардеробный шкаф, сделан на заказ Декор: картина, Владимир Семенский, скульптура «Мальчик на солнце», Ольга Муравина

Гостиная Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: дубовая доска, Finex Мебель: диван, Boconcept; обеденный стол, «Дом культа»; стул мягкий, Pranzo; стул деревянный, винтаж из СССР; книжные шкафы, ИКЕА; приставной столик серый, Julia Grup; приставной стол, Adan, Vondom Освещение: торшеры у дивана, Marset и Julia Grup; светильники над обеденным столом, Madam Stoltz Декор: вазы на комоде, H&M Home, BD Barcelona Design, Julia Grup; картина над диваном, Алексей Алпатов; картины на противоположной стене, Мария Семенская; ваза на обеденном столе, Елена Скворцова

Кухня Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: керамогранит, Provenza Мебель: кухонный гарнитур, сделан на заказ Освещение: светильники у окна, Madam Stoltz; настольная лампа, Aromas del Campo Декор: керамика, Tevfik Turen Karagozoglu, Crate&Barrel; картина, Наталья Залозная

Спальня Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: дубовая доска, Finex Мебель: кровать, ИКЕА; прикроватный столик, Archpole; столик, Guadalupe, Bizzotto; стул, винтаж из СССР Освещение: подвесы у кровати, SLV; светильник подвесной, ИКЕА Декор: панно в изголовье кровати, Valilla; графика, Виталий Барабанов

Детская Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: дубовая доска, Finex Мебель: кровать, Doodywoodydom; стул, Panton Junior, Vitra; кресло, собственность заказчика; пуф, Woouf! Освещение: светильник, &Tradition Декор: картина, Дамир Муратов

Ванная комната Отделка: краска, Dulux; керамическая плитка, Iris Ceramica Напольное покрытие: керамогранит, Provenza Освещение: светильник, Louis Poulsen Сантехника: Art Ceram Смесители: Tres