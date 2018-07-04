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Личный опыт: что может пойти не так во время ремонта?
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Личный опыт: что может пойти не так во время ремонта? 

Inmyroom 4 июля 2018
Фото: Inmyroom
Участники рубрики «Герой INMYROOM» продолжают делиться с нами своим опытом и рассказывать, что им не удалось продумать во время ремонта.
Сегодня о своих ошибках рассказывает Анна Петунина, квартиру которой мы показывали в июне.
Конечно, хочется иметь качественный и красивый пол. Поэтому мы решили положить паркетную доску — натуральный материал с красивой фактурой. Но не рассчитали плотность древесины. Если у вас дома животные или дети, мягкая древесина типа ореха очень быстро износится, будет видно все царапины, особенно на свету.
В следующей квартире обязательно буду класть дуб или другую прочную древесину с толстым слоем, чтобы можно было легко реставрировать. И чем больше прожилок и менее однородный цвет, тем удобнее материал в эксплуатации — не видно грязи и царапин.
Мы сделали бра в ванной и спальне. Конечно, очень красиво, когда стена подсвечена, но подобрать хорошие и подходящие по стилю бра оказалось очень сложно. Те, которые подходили под наш стиль американской классики, стоят очень дорого, а варианты дешевле смотрятся на порядок хуже. Плюс мы не проконтролировали высоту подключения, и все бра получились выше, чем надо.
Особенно это заметно в ванной — теперь там не бра, а настенные светильники. А выбрать бра, которые бы светили вниз и не отступали от стены, очень сложно. В следующий раз буду точно выверять высоту и заранее подбирать освещение.
Также, когда мы планировали ванную, выбрали один комод, а по итогам поняли, что он слишком громоздкий и заменили его на другой, поменьше. Но выводы для розеток уже не стали переделывать — сейчас они не примыкают к раковине, а находится на 15 см дальше, что смотрится странно. Важно сразу выбрать тумбу под раковину и тщательно спланировать выводы.
Всегда считала, что женщине нужно множество полочек и ящичков для хранения в ванной. И сделав раковину с маленькой зоной хранения — не нашли более подходящую — убедилась в этом еще больше. Оказалось, не так важно иметь большую столешницу, как много ящиков. На столешницу все равно толком ничего не поставишь — выглядит неопрятно. Важно иметь закрытую зону, где все будет удобно расставлено, не захламляя интерьер.
Нужно иметь место для сумки, ключей и обуви, которую только что снял. Мы ведь не всегда сразу убираем вещи в шкаф или гардеробную. Я поставила красивую консоль, но внизу у нее нет полки — обувь приходится ставить под консоль, что смотрится неаккуратно.
У нас черно-белая плитка — очень красиво, но вся грязь прекрасно на ней видна. Я бы сделала максимально яркий и аляпистый орнамент — он бы тоже был красивым, но из-за того, что рябил бы красками, пылесосить и протирать пол каждый раз при входе в дом не пришлось бы.
Да, очень нужная вещь для детей и аллергиков, а кожа прекрасно чувствует себя во влажном помещении. Но оплата электричества колоссальна — мы платим в три раза больше, чем платили бы без нее. Скорее всего уже появились не столь энергозатратные системы, но все равно сумма за электричество явно увеличится. Но если счета не смущают — очень рекомендую, действительно создает внутренний климат в квартире.
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