Делаем косметический ремонт мокрых зон: 10 важных нюансов

Косметический ремонт мокрых зон — дело затратное и ответственное. Рассказываем, на что обратить внимание.

Любой ремонт должен начинаться с планирования и подготовки. Определитесь с предстоящими работами и масштабом изменений, снимите размеры, просчитайте бюджет, продумайте стиль, цветовую гамму и расстановку мебели.

Для ремонта мокрых зон нужно подбирать влагостойкие материалы. Изучите рынок: современные производители предлагают множество практичных решений.

К примеру, благодаря специальной обработке можно использовать на кухне и в санузле дерево, ламинат, гипсокартон.

Не бойтесь экспериментировать. Пол в санузле, к примеру, можно отделать галькой. А на кухне сделать стеклянный или мозаичный фартук.

Если пространство мокрой зоны небольшое, а вместить нужно многое, на помощь придут компактные модели техники, сантехники и малогабаритная мебель.

Смесители для кухни и ванной должны быть качественными и надежными. Это важное условие не только для комфортного проживания в квартире, но и для защиты от внезапной поломки и затопления.

Один дешевый китайский смеситель способен принести немало проблем и убытков, вплоть до переделки ремонта.

Еще один важный момент, о котором не стоит забывать. Для мокрых зон это обязательный пункт в перечне работ.

Оформляя кухню и санузел, тщательно продумайте освещение и используйте зеркала. Эти два приема при грамотном применении помогут расширить пространство, поддержат зонирование, исправят геометрию помещения.

В мокрых зонах используйте специальные влагозащищенные розетки. По возможности располагайте их как можно дальше от воды.

Если вы выбрали керамогранит для отделки мокрой зоны, комбинируйте дорогую и недорогую плитку. Помните, что покрытие под ванной и кухонными шкафами никто не увидит.

Для фартука на кухне или пола в ванной можно подобрать материал более высокого класса: площадь небольшая, а эффект будет значительный. Определитесь со способом раскладки: он может облагородить даже самую простую плитку.

Можно не укладывать керамогранит на всю площадь стен: комбинируйте плитку с водостойкой краской или штукатуркой.

Предусмотрите крючки, держатели для бумаги и полотенец, рейлинги и прочие полезные аксессуары. Они упростят быт и станут отличными помощниками в организации пространства.