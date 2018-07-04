Ещё
Британский дизайнер Ричард Куинн сделал коллаборацию с универмагом Liberty
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британский дизайнер Ричард Куинн сделал коллаборацию с универмагом Liberty 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Молодой британский дизайнер Ричард Куинн — основатель именной марки Richard Quinn — стал лауреатом H&M Design Award, но слава к нему пришла после того, как на февральской неделе моды в Лондоне его показ посетила королева Елизавета II, которая потом еще и наградила дизайнера. Теперь Ричард Куинн совместно с Liberty выпустил коллекцию аксессуаров с характерным для него узором из крупных ярких цветов. К выходу коллаборации дизайнер сам оформил манекены и снял кампанию. Коллекция поступит в продажу 11 июля, в нее войдут сумки, шелковые шарфы и другие небольшие аксессуары, цены будут варьироваться от £70 до £695. На самом деле Куинна и Liberty связывает давнее партнерство: универмаг проводил у себя первый показ дизайнера.
The Blueprint: последние новости
IKEA и NASA анонсировали совместную коллекцию Рианна выпустила аксессуары для спальни – там есть наручники в перьях и плетки Грузинский бренд Situationist и еще 15 молодых дизайнеров покажут коллекции в Лондоне
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет19
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной11
Неожиданный эффект перевернутых бикини69
Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе7
Муж рад избавиться от Бородиной
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение