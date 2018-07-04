Британский дизайнер Ричард Куинн сделал коллаборацию с универмагом Liberty 

Молодой британский дизайнер Ричард Куинн — основатель именной марки Richard Quinn — стал лауреатом H&M Design Award, но слава к нему пришла после того, как на февральской неделе моды в Лондоне его показ посетила королева Елизавета II, которая потом еще и наградила дизайнера. Теперь Ричард Куинн совместно с Liberty выпустил коллекцию аксессуаров с характерным для него узором из крупных ярких цветов. К выходу коллаборации дизайнер сам оформил манекены и снял кампанию. Коллекция поступит в продажу 11 июля, в нее войдут сумки, шелковые шарфы и другие небольшие аксессуары, цены будут варьироваться от £70 до £695. На самом деле Куинна и Liberty связывает давнее партнерство: универмаг проводил у себя первый показ дизайнера.