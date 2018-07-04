Лодочный гараж, переоборудованный в стильный дом для отдыха

Вид снаружи

В отделке душевой комнаты использовали изумрудную плитку-чешую ручной работы со слегка волнистой глазурованной поверхностью, которая отсылает к средиземному морю. В небольшое по площади влажное пространство удалось интегрировать полноценную сауну

Cупружеская пара с двумя однополыми детьми обратилась к дизайнерам с просьбой трансформировать приобретённый лодочный ангар в яхт-клубе «Балтиец», находящийся всего в 10 минутах езды от их жилища в Санкт-Петербурге, в «дом отдыха» у воды. На пространстве чуть меньше 63 м² предстояло спланировать просторную кухню-гостиную, детскую, душевую комнату с сауной и отдельным санузлом. Владельцам требовался современный, комфортный для сезонного пребывания интерьер, который стал бы отличным фоном для созерцания величественной панорамы залива.

Индустриальная одноэтажная постройка-эллинг досталась заказчикам в уже переустроенном виде, с панорамными окнами на месте гаражных ворот и представляла собой квадратный в плане объём 8 × 8 м без внутренних перегородок. Такие стартовые условия позволили чётко поделить площадь на необходимые функциональные зоны. Новые границы помещений возвели из гипсокартона. Чуть более половины строения с новыми панорамными окнами, обращёнными в сторону залива, превратили в общую территорию (гостиная, кухня и столовая).

Главным зонирующим элементом в многофункциональном пространстве стал минималистичный камин с трёхсторонней топкой и дровником. Большой раскладной диван по совместительству будет играть роль спального места родителей. На площади 11 м², ближе к входу в дом расположилась детская комната с компактной двуспальной кроватью, напротив — мокрая зона, в состав которой вошли два объёма: душевая с сауной и санузел.

Вид снаружи

Водоснабжение в постройке централизованное, слив организован в септик. Кроме того, на прилегающем со стороны залива участке организовали просторную площадку для отдыха с террасным настилом и беседкой. Здесь можно устраивать семейные трапезы и дружеские вечеринки на открытом воздухе, а также принимать солнечные ванны.

Важным планировочным требованием было максимально обратить интерьер лицом к окружающему ландшафту. Так, водная гладь за окнами просматривается практически с порога эллинга. При этом взгляд входящего практически не встречает препятствий благодаря открытости объединённых зон гостиной, кухни и столовой

Основным пожеланием заказчика было использование натуральных материалов. Так, пол и вертикальную плоскость за диваном в гостиной обшили массивной доской естественного оттенка. В качестве отделки стен во всех остальных помещениях применили известковую штукатурку светлых тонов. За отопление эллинга отвечают электрические радиаторы и камин, а также кондиционеры, установленные в простенке между окнами студии и детской комнате.

Огромные, практически во всю ширину стен, панорамные окна создают впечатление, что дом стоит на воде. Именно поэтому концепция оформления внутреннего пространства построена на образах моря и водной стихии

Стиль интерьера можно охарактеризовать как эклектику с применением геометрических форм и отсылающих к морской тематике элементов. В качестве фоновой основы выступает белый цвет в сочетании с золотистыми оттенками дерева. Выразительная древесная фактура, дарующая приятные тактильно-визуальные впечатления, создаёт тёплую, не отвлекающую от пейзажа за окном атмосферу.

Декоративная потолочная решётка со сложной геометрией из деревянных реек, подвесные светильники и плетёный журнальный столик в зоне отдыха — всё это вариации на тему рыболовных сетей

Особенности постройки

Сооружение-эллинг первоначально воздвигли по методу быстровозводимого строительства из лёгких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Несущим фундаментом стала железобетонная плита толщиной 250 мм, снабжённая горизонтальной гидроизоляционной мембраной. Суть технологии заключалась в возведении скелета из рамных панелей, которые были собраны из прочных стальных профилей. Затем каркас наружных стен и арочной крыши обшили профлистом с полимерным покрытием, а в качестве утеплителя использовали напыление из пенополиуретана толщиной 50 мм, а также звукопоглощающие плиты из минеральной ваты «Акустик Баттс» толщиной 100 мм, способные также обеспечить пожаробезопасность и акустический комфорт. При переустройстве в здании сделали лёгкое потолочное перекрытие из ГКЛ на металлокаркасе.

Кухонные ящики встроили, над модулями организовали систему антресолей для дополнитель­ного хранения. Всю корпусную мебель изготовили на производстве по чертежам авторов проекта. Рабочую поверх­ность вынесли на полуостров, чтобы хозяйка во время приготов­ления пищи могла любоваться Финским заливом. Столовая зона расположилась перед выходя­щими на море панорам­ными окнами

Сценарии освещения

Во всех жилых помещениях эллинга предусмотрены множественные сценарии освещения. Высота потолка 2,9 м позволила использовать подшивные конструкции из ГКЛ для встраивания осветительных приборов, которые визуально акцентируют необходимые зоны. Для затемнения спального места в студии в период белых ночей на окнах предусмотрены плотные светозащитные рулонные шторы.

Цветовые акценты в интерьере главным образом сосредоточены в оформлении детской. Солнечно-жёлтый оттенок компенсирует меньшую, по сравнению с общей зоной, инсоляцию. В помещении организовали вместительную систему хранения с антресолями и местом для творчества

Впервые за нашу практику заказчик дал полный карт-бланш дизайнерам. Он сразу же утвердил первый концепт модернизации эллинга, в его русле и велось воплощение. Бесперебойное финансирование и грамотное планирование этапов в значительной мере ускорили реализацию проекта. Строительные работы начали в марте и закончили уже в середине июля. При этом мы достаточно долго прорабатывали мебельные конструкции и способы их монтажа. Декоративные элементы и текстиль тоже подбирали тщательно, вдохновившись цветовой гаммой с морского пейзажа художника-импрессиониста Пьера Огюста Ренуара «Отлив в Ипоре», репродукция которого заняла достойное место на стене в зоне столовой.

Юлия Ермакова, Юлия Бабинцева, Юлия Денискевич

Дизайнеры, авторы проекта