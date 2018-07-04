Лодочный гараж, переоборудованный в стильный дом для отдыха 

Вид снаружи
В отделке душевой комнаты использовали изумрудную плитку-чешую ручной работы со слегка волнистой глазурованной поверхностью, которая отсылает к средиземному морю. В небольшое по площади влажное пространство удалось интегрировать полноценную сауну
Cупружеская пара с двумя однополыми детьми обратилась к дизайнерам с просьбой трансформировать приобретённый лодочный ангар в яхт-клубе «Балтиец», находящийся всего в 10 минутах езды от их жилища в Санкт-Петербурге, в «дом отдыха» у воды. На пространстве чуть меньше 63 м² предстояло спланировать просторную кухню-гостиную, детскую, душевую комнату с сауной и отдельным санузлом. Владельцам требовался современный, комфортный для сезонного пребывания интерьер, который стал бы отличным фоном для созерцания величественной панорамы залива.
Индустриальная одноэтажная постройка-эллинг досталась заказчикам в уже переустроенном виде, с панорамными окнами на месте гаражных ворот и представляла собой квадратный в плане объём 8 × 8 м без внутренних перегородок. Такие стартовые условия позволили чётко поделить площадь на необходимые функциональные зоны. Новые границы помещений возвели из гипсокартона. Чуть более половины строения с новыми панорамными окнами, обращёнными в сторону залива, превратили в общую территорию (гостиная, кухня и столовая).
Главным зонирующим элементом в многофункциональном пространстве стал минималистичный камин с трёхсторонней топкой и дровником. Большой раскладной диван по совместительству будет играть роль спального места родителей. На площади 11 м², ближе к входу в дом расположилась детская комната с компактной двуспальной кроватью, напротив — мокрая зона, в состав которой вошли два объёма: душевая с сауной и санузел.
Вид снаружи
Водоснабжение в постройке централизованное, слив организован в септик. Кроме того, на прилегающем со стороны залива участке организовали просторную площадку для отдыха с террасным настилом и беседкой. Здесь можно устраивать семейные трапезы и дружеские вечеринки на открытом воздухе, а также принимать солнечные ванны.
Важным планировочным требованием было максимально обратить интерьер лицом к окружающему ландшафту. Так, водная гладь за окнами просматривается практически с порога эллинга. При этом взгляд входящего практически не встречает препятствий благодаря открытости объединённых зон гостиной, кухни и столовой
Основным пожеланием заказчика было использование натуральных материалов. Так, пол и вертикальную плоскость за диваном в гостиной обшили массивной доской естественного оттенка. В качестве отделки стен во всех остальных помещениях применили известковую штукатурку светлых тонов. За отопление эллинга отвечают электрические радиаторы и камин, а также кондиционеры, установленные в простенке между окнами студии и детской комнате.
Огромные, практически во всю ширину стен, панорамные окна создают впечатление, что дом стоит на воде. Именно поэтому концепция оформления внутреннего пространства построена на образах моря и водной стихии
Стиль интерьера можно охарактеризовать как эклектику с применением геометрических форм и отсылающих к морской тематике элементов. В качестве фоновой основы выступает белый цвет в сочетании с золотистыми оттенками дерева. Выразительная древесная фактура, дарующая приятные тактильно-визуальные впечатления, создаёт тёплую, не отвлекающую от пейзажа за окном атмосферу.
Декоративная потолочная решётка со сложной геометрией из деревянных реек, подвесные светильники и плетёный журнальный столик в зоне отдыха — всё это вариации на тему рыболовных сетей
Особенности постройки
Сооружение-эллинг первоначально воздвигли по методу быстровозводимого строительства из лёгких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Несущим фундаментом стала железобетонная плита толщиной 250 мм, снабжённая горизонтальной гидроизоляционной мембраной. Суть технологии заключалась в возведении скелета из рамных панелей, которые были собраны из прочных стальных профилей. Затем каркас наружных стен и арочной крыши обшили профлистом с полимерным покрытием, а в качестве утеплителя использовали напыление из пенополиуретана толщиной 50 мм, а также звукопоглощающие плиты из минеральной ваты «Акустик Баттс» толщиной 100 мм, способные также обеспечить пожаробезопасность и акустический комфорт. При переустройстве в здании сделали лёгкое потолочное перекрытие из ГКЛ на металлокаркасе.
Кухонные ящики встроили, над модулями организовали систему антресолей для дополнительного хранения. Всю корпусную мебель изготовили на производстве по чертежам авторов проекта. Рабочую поверхность вынесли на полуостров, чтобы хозяйка во время приготовления пищи могла любоваться Финским заливом. Столовая зона расположилась перед выходящими на море панорамными окнами
Сценарии освещения
Во всех жилых помещениях эллинга предусмотрены множественные сценарии освещения. Высота потолка 2,9 м позволила использовать подшивные конструкции из ГКЛ для встраивания осветительных приборов, которые визуально акцентируют необходимые зоны. Для затемнения спального места в студии в период белых ночей на окнах предусмотрены плотные светозащитные рулонные шторы.
Цветовые акценты в интерьере главным образом сосредоточены в оформлении детской. Солнечно-жёлтый оттенок компенсирует меньшую, по сравнению с общей зоной, инсоляцию. В помещении организовали вместительную систему хранения с антресолями и местом для творчества
Впервые за нашу практику заказчик дал полный карт-бланш дизайнерам. Он сразу же утвердил первый концепт модернизации эллинга, в его русле и велось воплощение. Бесперебойное финансирование и грамотное планирование этапов в значительной мере ускорили реализацию проекта. Строительные работы начали в марте и закончили уже в середине июля. При этом мы достаточно долго прорабатывали мебельные конструкции и способы их монтажа. Декоративные элементы и текстиль тоже подбирали тщательно, вдохновившись цветовой гаммой с морского пейзажа художника-импрессиониста Пьера Огюста Ренуара «Отлив в Ипоре», репродукция которого заняла достойное место на стене в зоне столовой.
Юлия Ермакова, Юлия Бабинцева, Юлия Денискевич
Дизайнеры, авторы проекта