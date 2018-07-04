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В Москве презентовали лимитированную коллекцию мебели и светильников Radio Lamp
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В Москве презентовали лимитированную коллекцию мебели и светильников Radio Lamp 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
В Москве в первый раз показали коллекцию из высококачественной латуни — светильники и мебель Radio Lamp. Сложность производства таких изделий можно сравнить с ювелирной работой.
Коллекция была создана в результате плотного творческого сотрудничества итальянского дизайнера Яна Бигацци и компании «Латунная мастерская». Это производство работает не так давно, но уже смогло обработать более 1 500 индивидуальных заказов на изготовление предметов интерьера в различных стилях. Лимитированная коллекция Radio Lamp стала настоящим вызовом — управляющий «Латунной мастерской» Владимир Злобин сказал, что им надо было сделать в одной лампе 240 сварных швов и отполировать конструкцию.
При работе они вдохновлялись конструкцией знаменитой Шуховской башни, а также зарубежными проектами — телевизионные башни в Китае и Японии, штаб BMW в Мюнхене, здание Нормана Фостера в Лондоне. Важно было показать в коллекции исторический и культурный подтекст, при этом сделать полезный и стильный предмет интерьера.
Первый вариант коллекции Radio Lamp, созданной из стали, был представлен в апреле на миланской выставке. Теперь её показали и в Москве. На презентацию приехал и сам Ян Бигацци, который в ходе мероприятия рассказал про особенности серии, историю её создания, поиски вдохновения и работу с гиперболоидами. Гости увидели готовый экземпляр коллекции с лампой Эдисона, модель Radio Lamp с абажуром и пуф.
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