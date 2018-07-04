Как не ошибиться с выбором дизайнера: 6 советов от профи

Основатели сервиса BoomPlanner Андрей Цыганок и Альбина Калофати поделились с нами своим опытом, как правильно выбрать дизайнера: на что обратить внимание во время поисков, как не потратить лишние деньги и получить удовольствие от работы. BoomPlanner — площадка для решения задач по ремонту и дизайну, которая помогает заказчикам находить специалистов для дизайна или ремонта и получать максимальный результат за счёт грамотной координации работ.

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1. Ищите того, кто вас понимает

В отличие от строителя, у дизайнера нет никаких точных показателей эффективности, кроме вашей субъективной оценки. Он представляет клиенту некое собственное видение, которое может расходиться с тем, что вы на самом деле ожидаете увидеть. Истина обычно посередине: если дизайнер действительно профессионал, лучше прислушаться к его советам. С другой стороны, именно вам жить в созданном интерьере, и компромиссы стоит выбирать с умом.

Так что первое, на что вам стоит обратить внимание, это адекватность общения с дизайнером. Вы должны чувствовать себя комфортно, когда обсуждаете интерьер или план долгожданного ремонта. Даже если кажется, что вы с первой попытки нашли того, кто вам нужен, попробуйте встретиться и с другими специалистами — так вы поймёте индустрию и решите, чьи условия вас больше устраивают.

2. Постарайтесь узнать примерную стоимость работ до встречи

У большинства дизайнеров примерная стоимость услуг есть в открытом доступе. Но не у всех. Если вам не называют стоимость всего проекта, объясняя это необходимостью увидеться и узнать больше деталей, есть вероятность, что цены дизайнер определяет «по вашей одёжке». Да, задачи могут быть разные, и финальные расценки могут быть определены при встрече, но какую-то базовую цену, к которой потом можно привязать стоимость части услуг (если полный проект не понадобится), дизайнер назвать всё-таки должен.

3. Не стесняйтесь проверять

Второе — это честность. Проверка авторства проектов через поиск в Интернете по картинке поможет вам уберечься от мошенничества. Ещё вы можете попросить оригиналы чертежей и промежуточные материалы старых проектов (такие вещи очень трудно присвоить) или контакты предыдущих заказчиков и студий.

Если с честностью дизайнера всё в порядке, но работы в портфолио похожи одна на другую, насторожитесь. Получается, что дизайнер совсем не слушает клиента, а люди очень разные: когда вы обращаетесь к частному специалисту, вы хотите получить индивидуальный проект, не шаблон.

Легче всего поверить в добросовестность того дизайнера, в портфолио которого есть реальные фотографии готовых проектов. Если у человека их нет, возможно, ни один его проект не доведён до результата или очень сильно отличается от первоначальной концепции — хотя такое, надо сказать, часто случается и по вине клиента.

4. Говорите о том, сколько можете потратить

Хороший специалист всегда сначала спросит о вашем бюджете, а потом постарается работать в рамках него или сразу объяснит, почему стоит выйти за его пределы. Но мы часто сталкиваемся с тем, что клиенты просто-напросто не хотят говорить об этом: им кажется, что их попытаются обмануть. Если вы не расскажете дизайнеру, сколько планируете потратить, половина работы пройдёт зря — он выберет не те товары, которые вам подходят, и всё придётся заново подбирать самому.

Помните, что практически у каждого дизайнера есть скидки в специализированных магазинах. Эта индустрия работает на скрытых бонусах — компании живут за счёт клиентов, которых к ним приводят именно дизайнеры. Почти во всех товарах (сантехника, отделочные материалы, мебель) заложен дизайнерский процент, часть которого вам и отдают как скидку. Предлагать вам мебель вне вашего бюджета дизайнеру просто невыгодно: если вы будете искать её сами, он не получит свою комиссию.

5. Спрашивайте, из чего складывается оплата

Сегодня почти все дизайнеры рассчитывают оплату исходя из метра площади — это стоимость создания строительной документации, чертежей, визуализаций и подбора товаров. По нашему опыту, практически все берут предоплату в размере 50%, вторые 50% платятся на середине проекта. На встрече с дизайнером обязательно задайте ему вопросы: «Какие конкретно услуги входят в дизайн-проект? Что оплачивается отдельно? Есть ли детальные описания услуг в договоре? Сколько вариантов планировок, сколько правок визуализаций, предполагается ли замена товаров, ездит ли дизайнер с клиентом по магазинам?» Всё должно быть совершенно прозрачно и понятно до мелочей.

Если вы заранее не договоритесь о конкретике и о том, какие работы специалист обязуется выполнить, то рискуете получить смету на товары без единого выезда в магазин вместе с дизайнером или визуализации с одной бесплатной правкой. Итогом станет список вещей, которые вы не собираетесь покупать, а работа дизайнера формально будет сделана. Не стесняйтесь уточнять информацию обо всех услугах и прописывайте их в договоре так, чтобы и вы, и дизайнер чётко понимали весь спектр работ до самой мелкой детали.

6. Составьте договор правильно

По нашим оценкам, больше половины дизайнеров работают без всяких бумаг. Но если вы всё же подписываете договор, составьте его правильно: во-первых, он должен быть оформлен на дизайнера с ИП или ООО, поскольку договор с физическим лицом почти не имеет юридической силы.

Во-вторых, в договоре должны быть детально прописаны все услуги, например количество вариантов планировок и замен товаров в сметах. Грамотный договор обяжет дизайнера сделать конкретные, объяснимые работы. Например, в BoomPlanner мы чётко прописываем количество всех правок, выездов, исправлений и версий документов. Всё это позволяет избегать недоразумений в процессе работы.

Когда вы покупаете дизайн-проект, вы покупаете время работы дизайнера и его видение вашего пространства. Вы не покупаете результат, который вам однозначно понравится — потому что дизайнер не провидец. Остаётся или соглашаться с его видением, или переделывать детали самостоятельно, или заказывать дизайн заново в другом месте. В рамках BoomPlanner мы бесплатно меняем дизайнеров, если в процессе работ явно видно, что вкусы перестали совпадать. Поэтому мы стараемся решать проблему на самом старте, а не в конце, когда недовольны и клиент, и дизайнер.

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