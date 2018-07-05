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Реставрация Китайского дворца в Ораниенбауме под Петербургом завершится к 2023 году
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Реставрация Китайского дворца в Ораниенбауме под Петербургом завершится к 2023 году 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: Санкт-Петербург.ру
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Реставрация интерьеров Китайского дворца в Ораниенбауме, единственного в России памятника в стиле рококо, завершится к 2023 году, сообщила журналистам генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая во время открытия трех отреставрированных интерьеров в четверг.
Кальницкая напомнила, что реставрация дворца ведется поэтапно уже около 10 лет. Восстановлено 10 из 17 залов. Открытие после реставрации Штофной опочивальни, Будуара и Кабинета Павла I приурочено к 250-летию Китайского дворца, которое отмечается в июле.
"По нашим данным, реставрация должна быть закончена к 2023 году. Мы надеемся где-то года через четыре закончить все, включая работы в Ораниенбаумском парке", — сказала Кальницкая. Она отметила, что параллельно в Ораниенбауме ведется реставрация Большого (Меншиковского) дворца и павильона Катальной горки.
Кальницкая уточнила, что реставрация Китайского дворца ведется на государственные и спонсорские средства, значительная часть суммы выделена структурами ПАО «Газпром». По словам Кальницкой, «каждая очередь реставрации интерьеров стоит порядка 300 млн рублей, и общие затраты идут к 1 млрд рублей».
В интерьерах дворца отреставрированы плафоны, паркет, восстановлена отделка стен. В Штофной опочивальне Павла I восстановили настенные живописные холсты XIX века, стены Штофной опочивальни обиты шелком по образцу ткани, который был взят в 1960-х годах в фондах шелка в Эрмитаже и был воссоздан в Институте шелка.
Кальницкая рассказала, что реставраторы сталкиваются со сложностями, связанными с ветхостью подлинных конструкций, которые были подвержены влиянию климата в неотапливаемом и не защищенном от влаги дворце. «Это была игрушка, она строилась не на века. Ни Ринальди, ни Екатерина II не знали, что этому дворцу будет уготована такая жизнь», — отметила она.
Единственный образец
Китайский дворец считается единственным в России памятником архитектуры в стиле рококо. Он был возведен по заказу императрицы Екатерины II в качестве постройки для кратковременного отдыха. Его внешний облик и интерьеры во многом сохранили подлинные элементы — Китайский дворец практически не пострадал в годы Великой Отечественной войны.
Реставрация Китайского дворца началась в 2009 году после вхождения дворцово-паркового ансамбля в состав ГМЗ «Петергоф». Первый этап завершился в 2011 году, тогда были воссозданы Большая Антикамера, зал Муз, Голубая гостиная и Стеклярусный кабинет — это самый знаменитый интерьер дворца и единственный подобный интерьер в Европе.
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