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Кочевой гламур и новое понятие красоты: смотрим кутюрный показ Maison Margiela
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Кочевой гламур и новое понятие красоты: смотрим кутюрный показ Maison Margiela 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Модный Дом Maison Margiela представил новую эпатажную коллекцию сезона осень-зима 2018-2019 в рамках Недели Высокой моды в Париже.
Сам Мартин Маржела всегда отличался своим взглядом на вещи. Шоу этого модного Дома выносят нас за рамки привычного и дают погрузится в новый, альтернативный мир.
На показе сезона осень-зима 2018-2019 на Неделе моды в Париже Maison Margiela представил коллекцию, которую можно описать двумя словами— «кочевой гламур». Именно так отозвался о коллекции креативный директор модного Дома Джон Гальяно в подкасте на iTunes, который вышел еще до показа.
Джон Гальяно объясни основную идею коллекции—представление нового понятия красоты. По мнению дизайнера, с помощью ультрамногослойных вещей можно создать тот самый «кочевой гламур» и открыть новые рамки красоты.
Шоу прошло под эгидой буйства красок, многослойных нарядов и необычных дизайнерских решений. Коллекция этого модного дома сильно отличается от однотонных и сдержанных коллекций, показанных в рамках недели моды в Париже.
Дизайнеры Maison Margiela использовал в своей коллекции целофан, пластик и синие чулки на лице моделей. На шоу были представлены платья-одеяла и многослойные наряды необычных силуэтов. Также на некоторых моделях можно увидеть смартфоны, прикрепленные к обуви.
Текст: Ксения Семенова
Фото: Vogue.com
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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