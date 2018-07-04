Дом в Подмосковье: интерьер для семейного отдыха в стиле прованс

Новый дом с интерьером, оформленным дизайнером Алёной Тарасюк, находится в коттеджном поселке в 30 км от Москвы. «На момент нашей первой встречи с заказчиками в доме были оштукатурены имеющиеся стены и вставлены окна, поэтому мне понадобилось полностью делать планировку и зонировать пространство», — вспоминает автор проекта. — «На первом этаже решили разместить прихожую, кухню, совмещенную с гостиной, домашний кабинет, санузел и техпомещения, а на втором этаже сделать приватную зону — три спальни, гардероб и санузлы».

Помещения проектировались для загородного отдыха семьи, состоящей из трех человек — молодых родителей и их трехлетней дочки, а также для приезжающей иногда погостить мамы хозяйки дома. «Заказчики — молодые люди с хорошим образованием, по работе много времени проводят за границей», — рассказывает Алёна Тарасюк. — «Первое и единственное их пожелание было создание интерьера в стилистике близкой к провансу. Кстати, хозяйка дома хотела, чтобы в доме не было люстр, а только встроенный свет и настольные лампы. Пришлось учесть это обстоятельство при проектировании».

Некоторые сложности у автора проекта были связаны с тем, что на сравнительно небольшой площади дома требовалось разместить несколько жилых комнат, а также выделить места для хранения и служебного помещения.

«Большую часть времени стройки и оформления интерьера заказчики отсутствовали, их не было в Москве», — рассказывает Алёна. — «Мне была дана практически полная свобода, ограниченная лишь бюджетом проекта».

По замыслу дизайнера кухня, столовая и мягкая зона перед камином были объеденены в одно пространство, а стеклянная перегородка должна была отделять рабочий кабинет от гостиной. Эффектная и функциональная кухня от итальянского производителя Marchi Group хорошо сочетается с темно-синим фартуком.

Учитывая, что хозяева активно используют собственный земельный участок, а так же присутствие в доме маленького ребенка и двух кошек, пол на первом этаже решено было сделать с покрытием устойчивым к любым загрязнениям. Для этого как нельзя лучше подошел керамогранит Ariana Legend (Италия) с рисунком имитирующим дерево, для комфорта сделали систему теплых полов.

В кабинете использованы такие же материалы и отделка, как и в гостиной, и при открытой стеклянной перегородке пространство ощущается как единое целое.

В гостиной мягкий и удобный диван в льняной обивке соседствует с английским чугунным камином Stovax. Дополняют пространство консольные столы, графика и живопись на стенах, а также натуральные ткани от Designers Guild.

Хозяйская спальня — самая большая в доме, центральное место в ней занимает классическая двуспальная кровать с мягким изголовьем. Аккуратные подвесные столики и бра расположены справа и слева от кровати. Дизайнер Алёна Тарасюк использовала для отделки стен обои от Designers Guild с необыкновенно насыщенным цветочным рисунком. Текстиль подобран в спокойной гамме, преимущественно нежного серо-голубого оттенка. На полу уложена паркетная доска с матовым лаком.

«При выборе цветовой гаммы я отталкивалась от коллекции текстиля и обоев Designers Guild — очень хотелось их использовать и они вполне соответствовали стилистике проекта», — вспоминает Алёна.

В санузле, который примыкает к хозяйской спальне, для стен использовали плитку ручной формовки английского производителя Winchester Tile и виниловые обои c рисунком в стиле туаль де жуи с характерным повторяющимся пасторальным мотивом на светлом фоне. На полу выложена плитка от английского производителя Original Style. Санузел оборудован итальянской сантехникой производства Bianchini&Capponi.

Комната для маленькой девочки выполнена в общей стилистике дома с использованием пастельной цветовой гаммы. Обои для детской комнаты выбрали нежного сливочного оттенка с золотистыми порхающими бабочками. Так же как и в других помещениях дома здесь использованы преимущественно натуральные материалы как в мебельной обстановке, так и в отделке и декоре.

«Хотелось чтобы интерьер выглядел уже обжитым, поэтому я старалась использовать отделочные материалы, не вызывающие ощущение новодельности. Например, паркетную доску с сучками и небольшими неровностями, крашенные поверхности с патиной, керамику с кракелюрами и неровностями», — заканчивает свой рассказ Алёна Тарасюк. — «В итоге мне удалось создать довольно уютное пространство, во многом благодаря именно фактурным поверхностям. Заказчики остались довольны».