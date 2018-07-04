Красноярск получит 50 оттенков серого, бежевого и коричневого тонов

В Красноярске утвердили колористическое решение для фасадов в историческом центре. К Универсиаде город отремонтирует 54 дома -на пр. Мира, Ленина и улицах, прилегающих к ним. Работы уже начались. Цвета, в которые будут покрашены фасады домов, утверждала комиссия. «Художники, архитекторы, депутаты, представители районной и городской власти выезжали на места, рассматривали так называемые „выкрасы“ и утверждали цвета, в которые будут покрашены фасады. Индивидуальное колористическое решение утверждалось для каждого дома. Цвета подбирались так, чтобы дома органично вписывались в окружающее пространство и сохраняли исторический облик», — сообщает городской портал.

Для большинства зданий утверждены спокойные оттенки бежевого, серого и коричневого цветов.