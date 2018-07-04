Тенденции в текстиле весна-лето 2019: шелк

Шелк — это всегда удовольствие, квинтэссенция гедонизма, воплощенная в струящейся нежной переливчатой ткани. О том, какую цветовую гамму и шелковые принты приготовили для нас дизайнеры на следующий весенне-летний сезон, мы и поговорим сегодня!

Шелковая палитра: весна-лето 2019

1. Естественные пудровые и телесные оттенки

Все мы знаем выражение «сидит как вторая кожа». Обычно так говорят о совершенном крое и идеальной посадке, но почему бы не расширить границы, включив в свою зону комфорта прекрасные натуральные оттенки от светло-бежевого до жемчужно-розового.

2. Лавандовый

Оттенки лавандового по-прежнему очаровывают сердца модниц по всему миру, а шелк в этом цвете и вовсе смотрится волшебно, благодаря своим переливам. Но эксперты уверены, что этот цвет все же никогда не войдет в сонм абсолютной классики!

3. Красный

Этот насыщенный и активный цвет уже сам по себе серьезная модная заявка, поэтому в сочетании с атласным блеском ткани он станет кричащим. Выбирайте менее насыщенный по цвету шелк, чтобы ненароком не перегнуть палку.

4. Черный

Эксперты рекомендуют: чтобы черный не смотрелся скучно, миксуйте фактуры. Сочетайте шелк с шерстью и кожей в одном образе, чтобы разница материалов заставляла каждый раскрываться.

Шелковые принты и текстуры: весна-лето 2019

1. Цветы

Полевые и экзотические, мелкие и крупные, монохром и буйство красок — приветствуется абсолютно все. Ну а о том, как грамотно носить цветочный принт, непременно почитайте в нашей статье:

2. Платочный принт

Платье-платок популярно и этим летом, ведь смотрится оно действительно изысканно. Обратите внимание: купонный шелк будет работать ничуть не хуже!

Если вас в таких платьях всегда озадачивает обилие использованных цветов и оттенков, если вы теряется при выборе подходящих аксессуаров, попробуйте найти компаньонов в тон одному из ведущих цветов платья-платка. Но если вдруг у вас это не получится, просто выбирайте черную обувь и аксессуары, не прогадаете.

3. Шелк-деворе

Необычное слово, деворе, означает ткань особой фактуры, которую получают с помощью химического вытравливания. Однако не стоит волноваться, эта ткань и ее производство полностью экологичны.

Шелк-деворе с вытравленным цветочным узором смотрится настолько эффектно, что вам не стоит усложнять образ излишним декором и хитрым кроем. Такие наряды смотрятся роскошно сами по себе!