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В Москве открылся флагманский салон и шоу–рум Giorgio Collection
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В Москве открылся флагманский салон и шоу–рум Giorgio Collection 

Salon.ru 1 час назад
Фото: Salon.ru
Экспозиция мебели включает зону гостиной и спальни из новой коллекции Infinity. Сервис–центр GIORGIO COLLECTION Russia разместился на базе интерьерного холдинга CASA RICCA на ул. Дениса Давыдова, д. 4.
На открытие приезжал Фабио Мазоло, представитель четвёртого поколения семьи основателей фабрики, которая находится в провинции Монца–Брианца, местности, богатой ремесленными традициями Италии и славящейся мастерами–краснодеревщиками.
Собственный стиль, изысканные материалы и высочайшее качество обработки снискали марке заслуженное уважение в мире: среди клиентов бренда — президенты и премьер–министры западных и восточных стран.
Российским покупателям гарантированы рекордные сроки поставки — отгрузка с фабрики за 48 часов; таким образом, в интерьере мебель класса люкс окажется всего через две–три недели после заказа.
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