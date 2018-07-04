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В ЦУМе открылся временный бутик Louis Vuitton
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В ЦУМе открылся временный бутик Louis Vuitton 

Ведомости 1 час назад
В ЦУМе открылся временный бутик Louis Vuitton, где будет представлена мужская коллекция марки сезона осень-зима 2018. Это последняя коллекция, созданная для Louis Vuitton дизайнером Кимом Джонсом. Сразу после ее показа на неделе моды в Париже в январе этого года он покинул марку и стал креативным директором мужской линии Dior.
Коллекция выполнена в естественных природных тонах: песочных, красноватых, оливковых и серых оттенках. Некоторые предметы одежды украшены фотографиями кенийских ландшафтов, сделанными c вертолёта. Так Джонс обыграл знаковую для Louis Vuitton тему путешествий.
Магазин будет работать до 4 августа 2018 г.
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Женский форум
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