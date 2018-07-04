В ЦУМе открылся временный бутик Louis Vuitton

ЦУМе открылся временный бутик Louis Vuitton, где будет представлена мужская коллекция марки сезона осень-зима 2018. Это последняя коллекция, созданная для Louis Vuitton дизайнером Кимом Джонсом . Сразу после ее показа на неделе моды в Париже в январе этого года он покинул марку и стал креативным директором мужской линии Dior.

Коллекция выполнена в естественных природных тонах: песочных, красноватых, оливковых и серых оттенках. Некоторые предметы одежды украшены фотографиями кенийских ландшафтов, сделанными c вертолёта. Так Джонс обыграл знаковую для Louis Vuitton тему путешествий.

Магазин будет работать до 4 августа 2018 г.