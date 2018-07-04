Как обустроить кладовую своими руками

Какой бы просторной ни была квартира, в ней всегда будет не хватать места: всегда найдутся старые вещи, которые жалко выбросить, громоздкие предметы, ожидающие переезда в другое место, самодельные соленья и банки с вареньем… Если же семья проживает в «хрущевке», то каждый свободный сантиметр жилой площади ценится на вес золота. Как быть, если, например, имеется необходимость поставить в интерьер новую вещь, но нет возможности избавиться от старой? Где хранить имеющийся в арсенале любого домашнего мастера инструмент? Как оптимизировать пространство в целом? На помощь приходит замечательное решение: нужно обустроить кладовку.

Чтобы приступить к реализации данного проекта, необходимо найти ответы на следующие вопросы:

— что будет находиться в кладовке?

— какой размер помещения вас устроит?

— в каком месте ее располагать?

В зависимости от ответа на первый вопрос последуют и остальные решения: место установки, размеры и отделка.

Как правило, под обустройство кладовки выбирают такую часть дома или квартиры, где нет приборов отопления и прямого доступа солнечных лучей. Поэтому размещают кладовку обычно в коридоре.

Иногда неплохим вариантом для расположения подсобного помещения становится кухня, когда имеющуюся нишу в стене закрывают импровизированной дверью из листа МДФ.

Зачастую при обустройстве кладовки в «хрущевке» стоит задача сделать ее наименее заметной. Для этого нужно укрыть ее листом гипсокартона, оставив лишь небольшой проем для двери. Внутри можно повесить полки или соорудить антресоли.

Весьма сложно рассуждать о допустимых размерах кладовки, так как у каждого хозяина свои представления о ней, равно как потребности и возможности. Условно стандартными можно назвать следующие габариты:

— высота проема около 1850-2000 мм;

— ширина проема 750-1000 мм;

— глубина помещения около 1000-1500 мм.

Однако даже маленькая площадь кладовки — не беда, если предварительно тщательно продумать ее оптимизацию. Правильно сооруженные и расположенные стеллажи помогут разместить много вещей и предметов различных форм и размеров.

Любые строительно-ремонтные работы стоит начинать с подготовительного этапа: когда вы заранее подбираете необходимые для сооружения конкретных конструкций инструменты и материалы. Для быстрого и качественного монтажа кладовки вам понадобятся:

— рулетка;

— бруски;

— ДСП-плиты;

— шурупы;

— дюбели;

— дверные ручки и петли;

— краска, лак;

— столярный клей;

— мебельные ролики;

— пружинные петли;

— пила;

— дрель;

— электролобзик;

— шуруповерт;

— молоток;

— УШМ (болгарка);

— струбцины.

В большинстве случаев в квартирах имеются небольшие ниши в стенах, предусмотренные архитекторами. Именно их следует использовать под обустройство кладовой.

Возьмем условную нишу размерами 1000х1500 мм. Для того, чтобы превратить ее в подсобное помещение, нужно будет закрыть проем гипсокартонной перегородкой или дверью.

Шаг 1: снятие размеров

Нужно замерить точное расстояние между стенами ниши. Используя рулетку, мы получим данные, на основании которых будет выбрана ширина двери.

Стандартные полотна продаются обычно размерами 600, 700 и 800 мм. Для небольшого помещения, каким является кладовка, лучше всего подойдет дверь размером 600 мм. При снятии замеров не забудьте учесть ширину дверной коробки. Выбирать нужно обязательно деревянный экземпляр, с цельными ровными стойками, желательно без сучков.

Если вы выбрали узкую дверь, то возникнет необходимость заполнить расстояние между стеной и коробкой монтажной пеной.

Шаг 2: монтаж стены над дверью

Чтобы осуществить монтаж стены над дверью, потребуется профиль из оцинкованной стали шириной 100 мм, саморезы по металлу и гипсокартону, дюбели (быстрого монтажа).

Из профиля вырезаются боковые стойки, крепящиеся к стенам. Чтобы вычислить их длину, учитывают высоту потолка + высоту двери вместе с зазором внизу + толщину дверной коробки.

Полученные стойки по очереди фиксируются к стене дюбелями, затем связываются перекладиной, которая встраивается в профильные стойки. Конструкция скрепляется саморезами.

После этого к нижней части стоек крепится еще одна перекладина. Затем обе поперечины соединяются еще с одной стойкой посередине, что позволит придать конструкции нужную жёсткость.

Шаг 3: монтаж дверной коробки

Следующий важный шаг — монтаж дверной коробки.

Снимается размер боковых стоек, затем их отрезают по заданному размеру.

Дверь располагается на ровной поверхности, боковые стойки коробки прикладываются к ее торцам. Следует разместить между ними куски тонкого ДСП. Это нужно для того, чтобы выдержать минимальный зазор, который, даже в случае набухания двери от влаги, всё равно позволит ей закрываться.

Подогнанную коробку при помощи саморезов по дереву собирают в единую конструкцию.

Ее установка и выравнивание происходит путем выставления по уровню боковых стен и деревянных клиньев. В стене и коробке высверливаются отверстия. Конструкция закрепляется при помощи анкеров. Зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной, после высыхания которой в коробке вырезаются углубления под петли.

Далее происходит установка двери. Профильная конструкция закрывается гипсокартоном (вырезаются два куска и крепятся к конструкции саморезами), который затем шпаклюется. Далее его облицовывают теми материалами, которыми выполнена остальная часть коридора.

Кладовка готова. В ней нужно будет обязательно установить осветительный прибор.

Внутренняя отделка зависит от фантазии и финансовых возможностей хозяев. Брать можно любые материалы, начиная от линолеума и заканчивая керамической плиткой.

Последним штрихом станет установка стеллажей, от расположения которых будет зависеть удобство использования кладовой. Для этого можно соорудить каркас из деревянных брусьев, на которые будут установлены доски, либо сделать кронштейны из металлического уголка, и на них уже крепить полки.

Перед тем, как укладывать полки, их обязательно нужно обработать олифой, эмалью, или лаком.