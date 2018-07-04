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Показ Yanina Couture в Париже: роскошные наряды, дорогие меха на подиуме и звездные гости в первом ряду
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Показ Yanina Couture в Париже: роскошные наряды, дорогие меха на подиуме и звездные гости в первом ряду 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Модный дом Yanina Couture представил свою коллекцию сезона осень-зима — 2018-2019 в рамках Недели высокой моды в Париже.
Любовь к французскому шику и русскому народному творчеству — именно это вдохновило дизайнера Юлию Янину на создание зимней коллекции. В своей коллекции Модный дом демонстрирует историю России. По мнению дизайнера, русские женщины — это то, что объединяет и петровские времена, и революцию, Великую Екатерину и молодую комсомолку. Ведь страсть наряжаться сохранялась у русской женщины в самые разные времена.
Основой коллекции стали узнаваемые платья Yanina Couture с приталенным силуэтом и пышной юбкой. Меховые жакеты, пальто из норки, соболя и искусственного меха также можно увидеть в коллекции осень-зима — 2018-2019. Традиционные крестьянские одежды превознесены на уровень шика. Дорогие ткани — бархат, шерсть, кожа — добавляют еще больше изящности коллекции. Вышивка — один из главных элементов коллекции, вдохновленный русским народным рукоделием.
Модный дом Yanina Couture не просто демонстрирует свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже, дизайнер рассказывает на международном языке стиля о красоте, у которой русские корни.
Открывало показ выступление оперной дивы Анны Нетребко, а в первом ряду были замечены Мария Федорова, Екатерина Мухина, Эвелина Хромченко, Виктория Борисевич, Виктория Сильвстедт, Дебора Ханг и многие другие друзья Дома.
Текст: Семенова Ксения
Фото: пресс-служба
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