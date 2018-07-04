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25 спален в мансарде
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25 спален в мансарде 

Roomble.com 4 июля 2018
Фото: Roomble.com
Скошенные высокие потолки, какая-то особенная близость к небу и совершенно неописуемое чувство уюта и сказки — всё это спальня в мансарде. Любой, кому не чужды романтические настроения, разделит нашу уверенность — встать «не с той ноги» в такой спальне невозможно. Зато здесь можно мечтать по-крупному, видеть волшебные сны, читать взахлёб «Стальную крысу» и строить собственные планы о поиске счастья для всего человечества разом. Неужели кто-то всё ещё считает, что интерьер не имеет значения?
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