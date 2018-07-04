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Неделя высокой моды в Париже: показ Zuhair Murad сезона осень-зима 2018/2019
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Неделя высокой моды в Париже: показ Zuhair Murad сезона осень-зима 2018/2019 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Показ Zuhair Murad
Неделя высокой моды в Париже — это, пожалуй, главный смотр вечерних платьев на ближайший сезон, в ходе которого звезды выбирают гардероб для будущих светских выходов. И сегодня свою коллекцию, вдохновленную придворным шиком, показал Зухаир Мурад. Дефиле прошло в роскошных интерьерах здания Hotel Potocki, ранее принадлежавшем польскому дворянскому роду, а по подиуму прошлась знаменитая модель Алессандра Амбросио.
Дизайнер, похоже, перестал чувствовать себя уютно в качестве создателя просто красивых платьев для красных дорожек всех мастей — в своей весенней кутюрной коллекции он решил поработать с более сложными образами и добавил к прическе каждой модели перо, напоминающее о традиционных головных украшениях американских индейцев.
Для кутюра — это было рискованно. Но мне хотелось выйти за свои привычные границы,
— объяснял потом дизайнер, которого, конечно, раскритиковали за культурную апроприацию.
В осенне-зимней коллекции модельер решил пойти по проверенному пути и внес лишь аллюзии на мужскую парадную военную форму, добавив к брючному костюму лампасы и эполеты.
В остальном коллекция снова похожа на восточную шкатулку с драгоценностями. По крайней мере, палитра вполне совпадает с самыми ценными камнями. Тут есть и красные рубины, и черный жемчуг, и сапфиры, и, конечно, серебро и золото.
В новой коллекции дизайнер несколько редуцировал количество прозрачных тканей и шлейфов в пользу плотных атласных тканей и вышивки. Многие платья явно вдохновлены придворным шиком французской моды XVII века, царскими балами в Санкт-Петербурге и двором русской императрицы Елизаветы.
Зухаир Мурад
Найдутся ли современные королевы, которые наденут их на красную ковровую дорожку?
Гости показа:
Арайя Хэргейт
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