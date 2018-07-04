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«Puma» представила три комплекта игровой формы «Марселя» на следующий сезон
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«Puma» представила три комплекта игровой формы «Марселя» на следующий сезон 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Выполнены они будут в белом, голубом и темном оттенках.
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