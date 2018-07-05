Платья в стиле поп-арт и кутюрные меха в новой коллекции Fendi

Неделя высокой моды в Париже подходит к концу. Шоу римского Модного дома Fendi стало одним из завершающих представлений сезона осень-зима — 2018-2019.

Сильвия Вентурини-Фенди и Карл Лагерфельд представили на Неделе высокой моды в Париже коллекцию, где не поскупились на детали. Меховые изделия были украшены перьями, вышивкой и выбитыми узорами. Вполне заметно влияние Карла Лагерфельда на состав коллекции, в которой можно увидеть классические силуэты Chanel

Модели появлялись на подиуме с высокими прическами и ярким макияжем, ведь основной идеей создателей коллекции было показать женственность.

Образы, представленные на показе, переносят нас куда-то в 60-е года, где и яркий поп-арт, и сексуальные наряды. Девушки демонстрируют наряды из легких тканей сложного кроя, платья из меха и наряды с блестками. В своей коллекции Модный дом использовал как и яркие цвета, так и пастельные.

Фото: Vogue.com