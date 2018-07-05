Ещё
Платья в стиле поп-арт и кутюрные меха в новой коллекции Fendi
Далее:
Читайте также:
Ещё

Платья в стиле поп-арт и кутюрные меха в новой коллекции Fendi 

WMJ.ru 23 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Неделя высокой моды в Париже подходит к концу. Шоу римского Модного дома Fendi стало одним из завершающих представлений сезона осень-зима — 2018-2019.
Сильвия Вентурини-Фенди и Карл Лагерфельд представили на Неделе высокой моды в Париже коллекцию, где не поскупились на детали. Меховые изделия были украшены перьями, вышивкой и выбитыми узорами. Вполне заметно влияние Карла Лагерфельда на состав коллекции, в которой можно увидеть классические силуэты Chanel.
Модели появлялись на подиуме с высокими прическами и ярким макияжем, ведь основной идеей создателей коллекции было показать женственность.
Образы, представленные на показе, переносят нас куда-то в 60-е года, где и яркий поп-арт, и сексуальные наряды. Девушки демонстрируют наряды из легких тканей сложного кроя, платья из меха и наряды с блестками. В своей коллекции Модный дом использовал как и яркие цвета, так и пастельные.
Текст: Ксения Семенова
Фото: Vogue.com
WMJ.ru: последние новости
Кочевой гламур и новое понятие красоты: смотрим кутюрный показ Maison Margiela Кутюрное шоу Giambattista Valli: пышные платья-мантии, банты вместо кроп-топов и множество перьев Показ Yanina Couture в Париже: роскошные наряды, дорогие меха на подиуме и звездные гости в первом ряду
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров92
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее14
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Псевдобеременная блогер провела эксперимент в метро4
Люди, которые перестарались с пластикой
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение