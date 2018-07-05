Обувь 2018-2019 года: осень-зима

Модные тенденции и фото красивой обуви 2018 — 2019 года для осени — зимы позволяют выбрать достойный вариант с учетом своих пожеланий. Мода на обувь меняется постепенно, но некоторые перемены наблюдаются в каждом сезоне. Желательно учитывать модные тренды при покупке новой обуви. Осенью — зимой 2018-2019 годов будет очень важно выбирать оригинальные модели. Женственность постепенно вытесняет нарочитую брутальность, но для этого потребуется время.

Цвета и фактуры

Модницы могут порадоваться разнообразием доступной цветовой гаммы.

Классический черный цвет по-прежнему остается актуальным. Особенного внимания заслуживают разнообразные оттенки серого (жемчужный, пепельный). Белый цвет считается одним из самых востребованных, но при этом он отличается минимальной практичностью. Красный цвет — это настоящий фаворит. Эксперты уверены в том, что осенняя и зимняя обувь должна быть алой или пурпурной. Металлик также заслуживает особенного внимания. При желании можно выбрать обувь синего цвета. При этом обувь может быть кожаной, замшевой и даже бархатной. Такое разнообразие цветовой гаммы приятно радует тех, кто старается выбрать наиболее подходящую обувь для создания своего образа на холодное время года.

В 2018-2019 годах можно выбирать обувь на осень — зиму с оригинальными принтами. Модные тенденции и фото с лучших показов подтверждают, что принты будут актуальными.

Внимания заслуживают следующие рисунки:

орнамент «гусиная лапка»; клетка «тартар»; полоска; хищный (леопардный, змеиный) принт; цветочные рисунки. Нужно понимать, что обувь с такими рисунками всегда выглядит специфично и подходит далеко не ко всей верхней одежде. Очень важно правильно продумать создаваемый образ на зиму для того, чтобы в действительности выглядеть привлекательно.

Дизайнеры перестали отказывать себе в удовольствии тщательно украшать обувь. Особенно актуальными будут следующие декоративные элементы:

ажурные строчки; бантики; блестки; металлическая фурнитура; мех; перфорация. В 2018-2019 годах осенняя и зимняя обувь будет менее практичной, но обязательно порадует своим оригинальным дизайнерским исполнением.

Модные модели зимней и осенней обуви

Модные тенденции и фото стильной обуви на осень — зиму 2018-2019 года позволяют внимательно изучить все доступные варианты и остановиться на самом подходящем для себя с учетом образа жизни.

Обувь должна отличаться модными каблуками. По этой причине осенняя и зимняя обувь оказывается эпатажной, и она может быть выполнена на каблуке необычной формы. Большинство моделей подходит только для выхода в свет. Такая обувь не подойдет для повседневной носки с учетом неблагоприятных погодных условий в России. Даже настоящие модницы выбирают сапоги и ботильоны на устойчивом каблуке, так как они позволят без лишних рисков ходить по заснеженным и заледенелым дорогам. Стилисты отмечают, что практичными и удобными будут ботильоны и сапоги на клиновидном или круглом каблуке, так как такие модели отличаются устойчивостью и радуют элегантным дизайном. Обувь может порадовать практичным квадратным носком, который считается отголоском 1990-х годов. В те времена сапоги с квадратным носком были популярны, но впоследствии о них временно забыли. Также можно выбирать остроносые сапоги и ботильоны, причем они отличаются гипертрофированной формой и специально подчеркнутой грубостью. Выбирая модель с острым носком, нужно подготовиться к тому, что она будет выглядеть несколько зловеще, причем она может сочетаться с каблуком шпилька-кинжал. Резиновые сапоги — это идеальная обувь на осень 2018 года. Модные тенденции и фото обуви осени-зимы 2018-2019 года радуют активных барышень, ведь они могут выбрать яркие практичные сапоги из резины. Такая обувь надежно защищает ноги от сильных дождей. В ближайшем сезоне рекомендуются следующие цвета: белый, оранжевый, фиолетовый, зеленый. При этом резиновые сапоги могут быть выполнены на необычной тракторной подошве. Несмотря на то, что платформа уже перестала быть основным трендом обувной моды, нужно выбирать резиновые сапоги на необычной подошве. Резиновые сапоги могут быть однотонными или украшенными рисунками, логотипами и даже вставками, являющимися имитацией кружева. Грубые ботинки заслуживают особенного внимания. Женственность постепенно вытесняет грубоватость, но ботинки по-прежнему остаются в моде. В 2018-2019 году такие модели могут быть специально стилизованы даже под армейскую обувь, так как дизайнеры готовы использовать камуфляжный рисунок, подошву-трактор, высокую шнуровку. Обувь с большим количеством декоративных деталей становится востребованной. Такой вариант признан непрактичным, но он может удивить своим красивым и необычным исполнением. Дизайнеры по-прежнему используют вышивку, бусины, натуральные камни и стразы. При желании можно выбрать обувь с перьями. Модные тенденции обуви 2018-2019 года позволяют комбинировать разные материалы. Фото такой обуви на осень-зиму свидетельствуют о красивом дизайне и практичности. Предполагается возможность комбинации кожи, замши, резины и металла. Материалы разной фактуры идеально сочетаются друг с другом. На осень можно выбирать обувь, в которой комбинируются плотные трикотажные материалы и натуральная кожа. Меховые туфли можно выбирать на осень. Дизайнеры удивляют сочетанием туфель и натурального меха. Самыми предпочтительными будут туфли, полностью сделанные из меха. Даже каблук может быть меховым. Выбирая такие туфли, нужно не только продумать свой образ до мельчайших нюансов, но и постараться обеспечить правильный уход за обувью для сохранения ее красоты. Обувь с острым носком и низким ходом обещает быть актуальной для модниц. Острые носки недолго оставались на задворках моды, поэтому они вновь заслуживают особенного внимания. Самое лучшее сочетание — это низкий ход и острый нос. Такая обувь может быть модной, красивой и практичной. Неудивительно, что такую обувь будут выбирать активные барышни. Осенняя и даже зимняя обувь может отличаться широким голенищем. Считается, что сапог или ботинок необязательно должен сидеть именно по ноге. Свободное голенище становится очень модным. Идеальный вариант — это полусапожки с широким голенищем, узким носком, каблуком в виде конуса или шпильки. Широкое голенище на осенней и зимней обуви может создаваться разными способами (свободный крой, молнии и застежки для регулировки ширины). Дизайнеры все-таки позаботились, чтобы у модниц была возможность выбора наиболее подходящей обуви для себя.

Чем будет отличаться осенняя и зимняя обувь

Модные тенденции и фото обуви осени — зима 2018-2019 года позволяют выбрать наиболее подходящий вариант для себя. В предстоящем сезоне будут предлагаться разнообразные модели, удивляющие своим дизайнерским оформлением. Далеко не всегда гарантируется практичность, но дизайнеры явно стараются удивить модниц.

Обувь с эффектом металлик заслуживает особенного внимания. Металлик может быть серебристым или золотистым, но он приветствуется. Обувь может быть украшена пайетками, камушками или сделана из материалов с эффектом металлик. Современная обувь радует большим количеством декора. Даже повседневные модели предлагаются с большим количеством дорогих камней. При желании можно выбрать ковбойские сапоги, украшенные камнями или пайетками. Такой удивительный эффект также могут быть достигнут с помощью металлизированного покрытия. Необычные формы обуви становятся все более востребованными. Модные эксперты стараются разнообразить форму каблука и верха обуви. Дизайнеры готовы создавать обувь в духе сюрреалистических картин, предлагать модели с необычным пухом и даже каблуком-цепочкой. Если посмотреть фото обуви 2018-2019 года с модных показов осени — зимы, можно понять, что модные тенденции имеют мало общего с практичностью и даже удобством ходьбы. Неоновые цвета — это еще одно важное отличие для современной обуви. Модницы могут смело выбирать модели кислотных оттенков. При этом дизайнеры стремятся к максимуму. Насыщенный цвет должен быть реализован без малейших компромиссов. Можно выбирать обувь цветов фуксии, лайма, ультрамарина, электрического нефрита. Осенью можно выбирать атласные, лакированные и даже пластиковые туфли, так как в этом случае красота неонового цвета будет оценена по достоинству. Обувь часто предлагается с имитацией модной кожи рептилий. Рисунки кожи крокодила, ящерицы и змеи считаются востребованными. При этом окрас может быть естественным или кардинально отличаться от природной цветовой гаммы. Если выбирается обувь необычной цветовой гаммы, желательно выбрать розовый, красный, фиолетовый или голубой. Меховая отделка снаружи будет очень актуальной зимой 2018-2019 года. При желании осенью можно также выбрать обувь с мехом, которая соответствует модным тенденциям и удивляет своей красотой даже по фото. Меховая обувь считается непрактичной, но она смотрится элегантно, радует теплотой и износостойкостью. Современная обувь может быть полностью или частично отделана натуральным мехом. При желании можно выбрать обувь с меховыми носами или каблуками. Модная обувь может быть дополнена прозрачным каблуком. При этом каблук делают устойчивым, прямым или расширяющимся, низким и широким. Прозрачный каблук отличается классическим дизайном и простым исполнением, но при этом обувь в остальном также выполнена не броско. Каблук может быть украшен полосками или золотистым орнаментом. В любом случае ботинки или сапоги такого дизайна считаются элегантными и универсальными, поэтому их часто сочетают с платьями средней длины, классическими юбками, джинсами или простыми брюками. При выборе обуви можно делать акцент на ремешки и цепочку. Такой декор считается чуть ли не классическим. К тому же ремешки и цепочки идеально дополняют зимнюю обувь. Наличие нескольких ремешков в районе щиколотки подчеркивают красоту туфлей. Обилие декора с металлическим блеском может выглядеть ярко и экстравагантно, поэтому нужно умело использовать такую декорированную обувь. Банты и завязки подтверждают, что в ближайшее время обувь будет выглядеть все женственнее. Дизайнеры готовы использовать бархатную и атласную ткань, которая позволяет завязать бант или объемный оригинальный узел. Банты и завязки могут дополнять осеннюю обувь, так как они хорошо смотрятся на туфлях-лодочках и даже на обуви, выполненной в мужском стиле. Белый цвет обещает быть хитом, хотя его нельзя назвать практичным для холодного времени года. Несмотря на это, туфли, ботинки и сапоги порадуют своим белым цветом. Дизайнеры представили такие модели без какого-либо декора, так как такой ход позволяет сделать акцент именно на белом цвете. Единственным декором будут минималистические ремешки и элегантная шнуровка, но даже они выполнены в соответствующей цветовой гамме. Каблук также не отличается по цвету. Форма каблука может быть удобной, поэтому каждая женщина вправе выбрать практичную обувь в этом плане. В 2018-2019 годах осенняя и зимняя обувь обещает быть особенной, ведь дизайнеры на самом деле постарались на славу.

Особенности выбора осенней и зимней обуви

Правильный выбор обуви на холодное время года очень важно. Желательно обратить внимание на следующие моменты:

подошва оптимальной толщины для гарантированной защиты от холода; меховая или шерстяная подкладка для предотвращения проникновения холода; правильный выбор размера, причем даже обувь с широким голенищем должна быть выбрана верно; защита от повышенной влажности; удобная подошвы, поэтому желательно выбирать устойчивую обувь с ребристой нижней частью. Модные тенденции и фото обуви осени — зимы 2018-2019 года позволяют выбрать наиболее подходящую модель с учетом предпочтений относительно дизайна и желаемого удобства.