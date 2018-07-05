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Как сделать освещение в ванной: советы профи
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Как сделать освещение в ванной: советы профи 

Inmyroom 5 июля 2018
Фото: Inmyroom
Планируйте расположение светильников заранее, потому что изменить его после окончания ремонта будет нелегко. Что важно учесть, рассказал Константин Цепелев.
При выборе оборудования помните, что в ванной электроприборы могут контактировать с водой, поэтому очень важно соблюдать правила техники безопасности.
Для миниатюрной ванной комнаты площадью около пяти метров хватит подвеса в центре потолка с двумя-тремя лампами. Но даже если ванная небольшая, лучше дополнительно осветить зону умывальника и зеркала, чтобы вам было проще проводить косметические процедуры.
Если ванная достаточно просторная, предусмотрите локальное освещение, особенности которого будут зависеть от конфигурации помещения и дизайнерской задумки. Cвет должен быть грамотно распределен, а светильники расположены во всех функциональных зонах ванной.
Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната была освещена равномерно, помните правило: чем больше источников света в помещении, тем ниже должна быть их мощность.
Не стоит направлять светильники перпендикулярно к отражающим поверхностям: лучше, если они будут расположены под углом.
Распространенная ошибка — расположить один светильник прямо над зеркалом. Скорее всего в этом случае отражение будет немного искажено. Лучше установить светильники по бокам от зеркала — или сверху и по бокам.
Подключать разные светильники в ванной лучше отдельными линиями, ведь не каждый раз нужно будет включать все освещение сразу. И самый главный совет: обращайтесь к профессионалам!
На обложке: дизайн-проект Анастасии Павловой.
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