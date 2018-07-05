Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме

В наличии у владельцев квартиры была однушка в панельной новостройке в ЖК Viva. А хотелось иметь изолированную спальню и просторную кухню-гостиную, поскольку пара часто принимает гостей и любит готовить. «Студию Малицких» выбрали как раз из-за опыта работы с небольшими пространствами и смелого подхода к перепланировке.

Дизайнеры разделили основную жилую комнату на спальню и гостиную, а в прихожей выкроили место для гардеробной, где хранится не только верхняя одежда, но и сноуборды. Эркер в гостиной занял диван с встроенной системой хранения. Дополнительные ящики появились и под кроватью в спальне. Чтобы идеально разместить все необходимое на скромном метраже, почти всю мебель пришлось делать на заказ.

Угловое расположение квартиры позволило отделить часть жилой комнаты с окном и превратить в спальню. Гостиную и кухню-столовую визуально объединили при помощи усиленного дверного проема, который перенесли на несущую стену.

Благодаря такой перепланировке на месте коридора в прихожей разместили гардеробную. Балкон утеплили, чтобы обустроить кабинет. Все изменения без проблем согласовали и узаконили.

На полу решили уложить ламинат, большую часть стен покрасили, но в спальне акцентную стену оклеили обоями. В мокрых зонах использовали плитку. За основу визуального образа взяли скандинавский стиль с его натуральными материалами и естественными цветами. Колористику интерьера разбавили чуть более яркими оттенками синего и охры.

Заядлым путешественникам и спортсменам нужно было где-то прятать чемоданы и сноуборды. Для этого предусмотрели гардеробную в прихожей. Кроме того, удалось еще и вписать в нишу шкаф для верхней одежды, разместить обувницу и открытую вешалку.

Всю стену в спальне занял встроенный шкаф для одежды и постельных принадлежностей. Дополнительное хранение организовано под кроватью с подъемным механизмом. На утепленной лоджии разместили дополнительный шкаф для хранения домашнего инвентаря: гладильной доски, пылесоса, утюга, складных стульев.

Фишкой проекта стала зона эркера в гостиной. Его редко удается сделать функциональным. Авторы проекта встроили туда диванчик с удобными выдвижными ящиками. В нем скрыт радиатор с доступом для обслуживания.

«Поскольку квартира довольно компактная, практически всю мебель и часть декора выполнили на заказ на петербургских фабриках по нашим эскизам и чертежам, — рассказывает дизайнер Сергей Малицкий. — Исключение составляют лишь пуфики и столовая группа с прозрачными стульями Ghost. Они придают помещению легкость и воздушность. Зеркальная дверь в гардеробную выполняет и декоративную функцию — за счет скрытой системы направляющих в закрытом положении она выглядит как лаконичное напольное зеркало».

В качестве декора использовали сувениры, которые владельцы квартиры привозили из многочисленных путешествий. Одно из их увлечений — фотография, поэтому на стенах появились работы молодых людей в рамах и паспарту, сделанных на заказ. Любовь к творчеству Вуди Аллена тоже нашла отражение в интерьере в виде авторских постеров, которые создали специально для этого проекта.

Холл Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: ламинат, Alsafloor, коллекция Clip 400 Мебель: мебель и зеркало — на заказ по эскизам авторов проекта Декор: постер, на заказ; крючки для одежды, ИКЕА Освещение: споты потолочные, SLV, коллекция Enola

Гостиная Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: ламинат, Alsafloor, коллекция Clip 400 Мебель: встроенный диван в эркере и мебель для ТВ — МДФ, на заказ по эскизам автора; диван, фабрика DI-VAN Ковер: Ligne Pure Love, «Ами Ковры» Текстиль: подушки, ИКЕА; римские шторы, на заказ Декор: постеры, рамы и паспарту — на заказ; фотографии, собственность хозяев Освещение: потолочная система, SLV; настольный светильник и бра — Cosmorelax

Спальня Отделка: краска, Tikkurila; обои, Loymina, коллекция Shelter Напольное покрытие: ламинат, Alsafloor, коллекция Clip 400 Мебель: встроенный шкаф, тумбы, полки и туалетный столик — МДФ, на заказ по эскизам авторов проекта; кровать, Hoff Ковер: Zara Home Текстиль: римские шторы, покрывало — на заказ Декор: постеры, рамы и паспарту — на заказ; фотографии, собственность хозяев Освещение: настольные лампы, Regen Bogen; подсветка зеркала, ИКЕА

Кухня Отделка: краска, Tikkurila; фартук, плитка Monopole Ceramica, коллекция Antique Напольное покрытие: Alsafloor, коллекция Clip 400 Мебель: обеденный стол, ИКЕА; стулья, Victoria Ghost Гарнитур: на заказ по эскизам автора проекта, МДФ; фасады, глянцевая краска; столешница, EGGER Бытовая техника: варочная поверхность, духовой шкаф и вытяжка — Kaiser; холодильник, LG Освещение: споты потолочные, Lightstar

Ванная комната Отделка: плитка, Pamesa Ceramica, коллекция Mood Blanco Напольное покрытие: плитка, Estima Ceramica Мебель: встроенные шкафы, влагостойкий МДФ, фасады — глянцевая краска, на заказ по эскизам авторов проекта Гарнитур: тумба с раковиной и зеркалом, Jacob Delafon Кабина/ ванная/ санфаянс: унитаз, Roca, коллекция Gap; душевая дверь, Cezares Смесители: Kludi Освещение: светодиодные панели, Donolux