Ещё
«Модный Дом» и «Чешская Деревня» отметили 11 День рождения
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Модный Дом» и «Чешская Деревня» отметили 11 День рождения 

Собака.ru 5 июля 2018
Фото: Собака.ru
Клуб архитекторов и дизайнеров «Модный Дом» и поселок «Чешская Деревня» совместно отметили 11 День рождения 7 июня.
Гостей ждала насыщенная программа: мастер-классы и рассказ о новых технологиях партнеров проекта: салона керамической плитка KERAMA MARAZZI, салона дверей ACADEMY, мебели ПИНСКДРЕВ, интерьерной компании ERMIKA, студии кухонь GIULIA NOVARS, тротуарной плитка ПРАГА, осветительных компаний TESLI и ARLIGHT, салона отделочных материалов V. V. K., производителя дизайн-радиаторов и полотенцесушителей LOTEN.
Праздник сопровождался практикой по уходу за редкими видами растений с АЛЦ Архиленд, фуршетом от ресторана «Деrевенsh`ина» в «Чешской деревне», выступлением вокалистов Ольги Валковой и Анатолия Кравченко, школы танцев Te Amo. Дегустации производителей: мясных деликатесов от «Нижегородптица НН», сыров от сыроварни «Брынза», пекарни-кондитерской «Солнце Алании», хлебозавода «Каравай», магазина «Китайский чай».
Фото: Архив «Модный Дом»
Собака.ru: последние новости
IQOS обновил палитру гаджетов Вещи с «Уделки» покажут на модном шоу Создать языка программирования Kotlin Андрей Бреслав — о недостатке женщин в IT, полиамории и психотерапии
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
10 самых богатых детей с YouTube6
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение