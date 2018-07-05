«Модный Дом» и «Чешская Деревня» отметили 11 День рождения

Клуб архитекторов и дизайнеров «Модный Дом» и поселок «Чешская Деревня» совместно отметили 11 День рождения 7 июня.

Гостей ждала насыщенная программа: мастер-классы и рассказ о новых технологиях партнеров проекта: салона керамической плитка KERAMA MARAZZI, салона дверей ACADEMY, мебели ПИНСКДРЕВ, интерьерной компании ERMIKA, студии кухонь GIULIA NOVARS, тротуарной плитка ПРАГА, осветительных компаний TESLI и ARLIGHT, салона отделочных материалов V. V. K., производителя дизайн-радиаторов и полотенцесушителей LOTEN.

Праздник сопровождался практикой по уходу за редкими видами растений с АЛЦ Архиленд, фуршетом от ресторана «Деrевенsh`ина» в «Чешской деревне», выступлением вокалистов Ольги Валковой и Анатолия Кравченко, школы танцев Te Amo. Дегустации производителей: мясных деликатесов от «Нижегородптица НН», сыров от сыроварни «Брынза», пекарни-кондитерской «Солнце Алании», хлебозавода «Каравай», магазина «Китайский чай».

Фото: Архив «Модный Дом»