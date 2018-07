Классика на Salone del Mobile 2018: обзор лучших стендов от Марины Путиловской

Звезда международного масштаба дизайнер Марина Путиловская знает о Salone del Mobile буквально всё! Ведь именно она стала не просто ежегодным посетителем, но и участником выставки, её классическая экспозиция привлекла внимание гостей со всего мира. Мы попросили Марину как эксперта в классике рассказать нам, какие бренды больше всего ей запомнились и почему.

Марина Путиловская, дизайнер интерьеров

Известный московский дизайнер и глава архитектурного бюро, занимающегося оформлением частных и общественных интерьеров. Она создала объекты, ставшие культовыми, например рестораны «Палаццо Дукале», «Царская охота», «Храм дракона», «Белое солнце пустыни», «Ки-Ка-Ку». Среди её клиентов — известные культурные и политические деятели, а каждый проект — истинный шедевр. Такие знаменитые фирмы, как Mechini, Medea и многие другие, производят мебель, светильники и аксессуары по её эскизам.

putilovskaya.ru — Итак, теперь, когда уже все обсудили новинки от Патрисии Уркиолы и Cassina, можно перейти к тому, что останется вечным и неизменным — к классическому интерьеру, представленному на Salone del Mobile в этом году. По традиции классической мебели отданы четыре павильона. Сегодня, проходя по этим павильонам, невольно задаёшь себе вопрос — не ошибся ли ты с выбором? Стенды в павильоне № 3 вроде и называются теми же известными марками и брендами, но окружающая тебя мебель вызывает большой вопрос — как это всё относится к классике? К той, к которой мы все привыкли, которую любим и которая стала культовой для многих приверженцев современного интерьера?

Да, представьте, сегодня это всё называется современным классическим интерьером, и поверьте, это очень интересно! Потому что в отличие от одного диванчика или журнального столика, выставленных в модернистских павильонах и требующих щенячьего восхищения, тут выставляются новые концепции, а это гораздо интереснее! Интереснее для всех: и для нас как пожирателей трендов, и для наших заказчиков, примеряющих всё на себя. Вот пойдём и примерим!

В отличие от современных павильонов, сегодня классика предлагает огромный выбор стилей — от классического до почти авангарда, цветов, отделок и новейших технологий, используемых в самых неожиданных вариантах.

По традиции много лет центральную часть занимала группа легендарных итальянских фабрик под названием «42», составляющих топ мебельной индустрии Италии. Лет этой традиции было столь немало, что я, появившись на выставке в 1998 году впервые, уже застала эту «могучую кучку» на старой Fiera Milano. И вот уже второй год этой группы нет, что говорит нам о состоянии итальянского мебельного рынка.

Сегодня от 42 лучших фабрик Италии остались лишь такие известные имена, как Provasi, Pozzoli, Armando Rho, Medea 1905. Сейчас в лидеры выходят не небольшие узкие производства, а огромные конгломераты, предлагающие своим клиентам всё более широкое предложение в совершенно разных направлениях, называемых классикой.

В этом году в очередной раз звездой классического павильона стал Jumbo, предложив нам, кроме основных своих Jumbo Collections, Ferre, Roberto Cavalli, совершенно новую, потрясающую коллекцию мебели Etrо — яркую, отсылающую по насыщенности декора и цвета к восточным интерьерам, но при этом в сочетании с металлом и стеклом современную и очень стильную!

Ведущий дизайнер классики Ливио Балабио в очередной раз продемонстрировал нам своё великолепное умение создавать концепт из любого направления, именно концепт, а не отдельный предмет! Его коллекции не похожи одна на другую, а ведь именно он руководил созданием Roberto Cavalli, Ferre, Etro.

Вы представляете, что такое создание целой коллекции, с тканями, аксессуарами, деталями, светом? Какой огромный вал работы стоит за всем этим? Вот уже много лет восхищаюсь работой Ливио, его интуицией, чувством такта в работе, тонкостью идей. И яркостью его коллекций, и уникальной скромностью, сдержанностью в обычной жизни.

Или Medea 1905, имеющая в своём портфолио великолепную классику в исполнении Red Bomb итальянского классического дизайна Пинуччиа Провази, её ставшую легендарной коллекцию Prestige, известную роскошными диванами. Она предложила сегодня сразу две новые коллекции: Ottociente и Medea livestyle, в современных направлениях. И конечно, наша новая коллекция New Liberty by Marina Putilovskaia and Medea 1905, ставшая продолжением уникальной коллекции Liberty, сегодня единственной в мире в этом направлении.

Скажу особо — для тех, кто не знает: впервые за 55 лет итальянской выставки русский дизайнер представил не один диван или светильник, а стенд-концепцию, разработанный от и до — мебель, ткани, светильники, аксессуары. Всё это легло в основу совершенно новой концепции New Liberty, более современной, но основанной на уникальных итальянских классических технологиях.

Francesco Molon предложил нам коллекцию Ateliermolon, в предметах которой он использует все возможные варианты работы с уникальными материалами в современных деталях.

Самая классическая из всех классиков — Riva mobili d’arte — продолжает создавать не только свою великолепную продукцию с ощущением неба и солнца в каждой резной детали, но и современные линии в Rivatelier, очень выделяясь светлыми лёгкими интерьерами на фоне тёмно-серых и мрачных соседей.

Невозможно не заглянуть на Savio Firmino, чтобы в очередной раз порадоваться его очаровательным нежнейшим детским, прекрасным сочетанием нежного розового, розового серебра и пепельных оттенков стен и выпить бокал шампанского на новой роскошной кухне.

И конечно, яркой цветовой линией проходит винный, от приглушённых тёмно-розовых тонов в Provasi и оранжево-тёплых в абсолютно современном Annibale Colombo, в сочетании в чёрным и красным — на Medea 1905 и просто прекрасным бордо на всех стенах и предметах в коллекции Etro. К сожалению, да — сегодня красный цвет больше не ассоциируется с русскими, сегодня красный — это цвет Востока, Китая.

Это видно и во многих коллекциях, детали которых слишком очевидно отражают Восток. Что и показывает большое посетителей из этих стран, которые уже давно не бегают с фотоаппаратами по стендам, а выступают как заказчики крупных, хорошо проработанных проектов. И да, наших всё меньше. Выставка всё больше перестаёт быть ориентированной на русский рынок, это факт. И конечно, это совершенно новая стилистика, ориентированная на Восток.

Яркий принт на стенах, введённый в моду Пинуччиа Провази ещё шесть лет назад, продолжает своё победное шествие по выставке — количество стендов с яркими принтами на стенах зашкаливает. Сегодня яркая печать на шёлке стала неотъемлемой частью стендов современного классического интерьера. Апофеозом стал цветочный принт на стенах Boiserie Italia. В сочетании с огромной хрустальной люстрой и пением птиц стенд превратился в роскошный сад.

Продолжает оставаться модным и стиль эко, ярким представителем которого выступают сегодня ArteBrotto, Bizotto, Riva 1920. Работа с деревом — это то, что итальянцы всегда делали замечательно. Но в коллекции Arte Brotto стол из доски массива ореха длиной 4,5 метра смотрится особенно стильно за счёт невероятной шёлковой фактуры, натурального неровного края и этих милых «бабочек»-скрепок, делающих его ещё более стильным. А уж аналогов паркета, выпускаемого этой фирмой, даже я не назову.

Металл и мрамор, прекрасно сочетаясь, придают каждому стенду своё лицо. На Giorgio Collection — утончённый американский стиль, серый мрамор в сочетании с бронзой, на Jumbo Collection — из чёрно-бежевого оникса в совершенно невероятных вариантах на дверцах комодов с использованием металлических ног, на столешницах огромных столов.

Невозможно не отметить потрясающий по красоте стенд Sicis. Да, сегодня это не только мозаика, но и мебель, очень красивая работа по камню. Стены были совершенно потрясающие, из классической калакаты — камень придаёт каждому интерьеру неповторимость!

Тем, кто не был в классических павильонах и очень удивился, увидев все эти фото, хочу сказать: всё это и есть настоящая классика — стоящая в разных павильонах, идущая в разных направлениях, меняющаяся на наших глазах, ищущая себя так ярко, так быстро, так активно, что мы успеваем только наблюдать за ней! И она всё время идёт вперёд, вбирая в себя всё лучшее, впитывая всё самое красивое, чувствуя потребности конкретного человека и рынка в целом. Именно поэтому она до сих пор жива!

