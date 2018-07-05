«Галерея 46» запустила интернет-магазин

«Галерея 46» запустила новый интернет-магазин, в котором собрана коллекция лучших интерьерных брендов премиум-класса из Америки, Италии, Дании, Японии, Бразилии и Азии. Зайти на него можно с компьютера, планшета и смартфона — достаточно иметь доступ в интернет. Можно стоять в пробке и выбирать себе шикарные предметы интерьера, или лежать на пляже и думать о дизайне новой квартиры.

На удобном и современном сайте можно подобрать мебель, свет, текстиль и декор абсолютно для любого интерьера. Регистрация личного кабинета занимает не более 10 секунд. Кстати, оформить заказ можно со всех мобильных устройств, доставку можно организовать в любой регион России, а оплатить — любым удобным способом.

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