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В Гамбурге продается дизайнерская вилла Карла Лагерфельда
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В Гамбурге продается дизайнерская вилла Карла Лагерфельда 

Prian.ru 5 июля 2018
Фото: Prian.ru
Лагерфельд купил немецкий дом, расположенный в районе Бланкенезе, в 1991 году, но резиденция с тремя спальнями была построена в 1920-х годах. Первоначально это была одноэтажная вилла в римском стиле, которая была по сути причудливым домом для холостяка, сообщает Observer.
Второй этаж был добавлен в 1927 году, и до переезда Лагерфельда вилла носила название Villa Schüler. Дизайнер переименовали ее в Villa Jako, в честь своего покойного партнера, парижского светского льва Жака де Башера, и доверил реставрацию участка в 1,2 гектара Ренате Кант. Модельер захотел сделать внутреннюю лестницу, объединяющую два этажа, которые вместе охватывают порядка 446 кв.м.
Креативный директор Chanel и Fendi решил расстаться с домом в 1998 году — он сказал Engel & Völkers’ GG, что «невозможно жить на Эльбе. Ты все время смотришь на реку и в итоге становишься ленивым».
Вилла относится к одному из наиболее оригинальных объектов Германии. В атриуме есть стеклянный купол, а в гостиной — кессонные потолки, отделанные сусальным золотом, и елочные паркетные полы. Один из коридоров превращается в библиотеку с книжными полками и плюшевыми бархатными драпировками. Особняк украшают роскошные неоклассические детали, такие как многочисленные колонны и бассейн в римском стиле прямо в фойе.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже недвижимости в Гамбурге.
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