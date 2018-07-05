Gaggenau Home: кухня из дома будущего

На Миланской выставке мебели в этом году посетители могли видеть множество интересных решений. Но именно стенд немецкого производителя бытовой техники класса люкс Gaggenau каждый день привлекал толпы посетителей. Мы решили взять небольшое интервью у главы бренда Свена Шни и разобраться, в чём заключается секрет такой популярности.

— Расскажите, какими идеями вдохновлялись создатели стенда Gaggenau Home.

— В этом году мы решили полностью пересмотреть концепцию создания выставочного стенда. Мы постарались уйти от привычной презентации технологических новинок на часто интересных, но уже надоевших выставочных пространствах. Вместе с архитектурным бюро einszu33 во главе с Хендриком Мюллером и Георгом Тиршем мы создали дом мечты, объединяющий бытовую технику с архитектурой и интерьером в единое целое. Поэтому гости стенда смогли не только ознакомиться с нашими новинками, но и примерить на себя образ жизни, олицетворяющий философию бренда. И как показывает большое количество гостей на стенде, людям эта философия понравилась.

— Назовите несколько бытовых устройств, которые делают вашу жизнь лучше каждый день.

— Люди, выбирающие Gaggenau, хотят, чтобы окружающее пространство отражало их стиль жизни. Например, если человек любит и ценит вино, он будет серьёзно задумываться об условиях его хранения, и наши шкафы для вина с контролем климата помогут справиться с этой задачей. Бокалы для вина нужно тщательно мыть — с этим поможет справиться современная и удобная посудомоечная машина. К вину можно приготовить прекрасный ужин — используйте наши духовые шкафы с функциями пароварки, а также модульные варочные панели со встроенной вытяжкой и фритюрницей, дающие возможность готовить на гриле или теппан-яки. С этими и многими другими задачами техника Gaggenau справляется легко и непринуждённо, и именно поэтому она делает меня счастливым каждый день, как и каждого её владельца.

— Как компания Gaggenau будет выглядеть через пять лет? В каком направлении происходит развитие бренда?

— Мы постоянно анализируем рынок, узнаём мнения клиентов о нашей продукции, чтобы полностью исключить любые неудобства из жизни человека, приобретающего технику Gaggenau. Как я уже говорил, мы делаем важный акцент на самом стиле жизни нашего клиента, точно понимая, что ему нужно. Для прогноза будущего компании нужно понимать не только тренды развития бытовой техники профессионального класса, но и тенденции изменения образа жизни людей. Наш стенд стал отражением концепции домов будущего: с одной стороны — естественный и лаконичный дизайн загородных домов, с другой — максимально функциональный и компактный дизайн в условиях городской застройки. Техника должна стать частью жилого пространства, совмещая удобство и технологичность, и этот тезис полностью соответствует выбранному нами курсу развития.

— С каждым годом технологии развиваются всё быстрее и быстрее. Успевает ли ниша бытовой техники класса люкс за столь стремительным технологическим прогрессом?

— На самом деле на рынке техники класса люкс самый важный фактор не создание инновационных технологий, а их внедрение. Интересных технологических решений сейчас достаточно, а вот удобного формфактора добиваются немногие. Я считаю, что истинная роскошь заключена в простоте. Любое устройство должно быть интуитивно понятно, органично вписано в интерьер и отличаться надёжностью и стилем — эти тезисы можно применить ко всей продукции нашей компании.

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