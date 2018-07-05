Отсылки к культурам разных частей света в новой коллекции высокого ювелирного искусства Cartier

Cartier показали коллекцию высокого ювелирного искусства Coloratura, которая посвящена культурным традициям разных частей света. Например, в коллекцию вошли ожерелья, напоминающее южноамериканские узелковые письмена, и браслеты и сотуары с элементами, похожими на японские украшения для волос кандзаши. Также в коллекции есть кольца, ожерелья и серьги с разноцветными камнями. Увидеть ее можно будет на выставке, которая пройдет с 15 по 21 июля в бутике Дома Cartier в Париже. В рамках выставки также пройдут дискуссии на тему высокого ювелирного искусства — на них можно записаться.